Президент Трамп: пришло время завершить российское расследование

Президент США Дональд Трамп хочет скорейшего завершения расследований вмешательства Кремля в американский избирательный процесс, проводимых комиссиями Конгресса и независимым прокурором. Об этом президент заявил в понедельник во время пресс-конференции.

По словам президента Трампа, пришло время закончить расследования, потому что все это "надоело американцам". Специальным прокурором Робертом Мюллером не было обнаружено "совершенно никаких признаков сговора" между людьми из его предвыборного штаба и российскими представителями, подчеркивает президент Трамп.

Одной из задач специального прокурора Роберта Мюллера, является выявление потенциальных контактов между людьми из окружения Дональда Трампа в бытность его кандидатом в президенты и людьми близкими к Кремлю. Американские разведслужбы пришли к выводу, что Кремль проводил кибероперации с целью вмешательства в американскую предвыборную кампанию. Оппоненты Дональда Трампа подозревают, что люди из его штаба могли сотрудничать с Кремлем.

Президент Трамп заявил, что демократы используют расследование российских связей как "оправдание” за проигрыш на президентских выборах 2016 года. "Вся эта история с Россией была оправданием поражения на выборах, - подчеркнул президент Трамп. - И это единственное объяснение". Дональд Трамп также заявил, что он не рассматривал возможность отстранения Роберта Мюллера от должности специального прокурора.