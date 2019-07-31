Судья отклонил иск с обвинениями Трампа в сговоре с Кремлем и WikiLeaks

Во вторник судья в Нью-Йорке отклонил иск Демократической партии в котором утверждается, что предвыборный штаб президента Дональда Трампа, Кремль и WikiLeaks вступили в заговор с целью повлиять на президентские выборы США в 2016 году.



Окружной судья Джон Келтл отметил в своем решении, что не может принять иск против России из-за правовой доктрины, называемой суверенным иммунитетом, которая защищает иностранные правительства от судебных разбирательств в Соединенных Штатах. В своем письменном заключении судья Келтл подчеркнул, что средствами защиты против враждебных действий иностранных государств являются санкции, наложенные исполнительной и законодательной ветвями власти.



В судебном решении также указано, что привлечение к ответственности WikiLeaks и штаба Трампа за распространение полученных в результате взлома компьютеров электронных писем приведет к нарушению Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Компьютерные системы Демократического национального комитета были взломаны российскими хакерами во время предвыборной кампании и WikiLeaks опубликовал партийную корреспонденцию.



Президент Трамп откликнулся в Твиттере на решение судьи, которое, по его словам, снимает с него и с его избирательного штаба любые обвинения о сговоре с Кремлем.

Еще до решения судьи штаб Трампа утверждал, что в отчете Мюллера, расследовавшего российское вмешательство в американские президентские выборы, указано, что судебный иск Демократической партии является «несерьезным», и что Национальный комитет партии следует наказать за отказ отозвать свой иск. Однако судья Кельтл отклонил этот запрос и отметил, что иск не настолько не обоснован, чтобы оправдать наказание истцов.