Трамп утвердит санкции против Москвы, Тегерана и Пхеньяна

Президент Трамп намерен подписать законопроект, одобренный Сенатом в четверг, которым утверждаются санкции против российских граждан и компаний, введенные президентом Обамой по следам российской аннексии Крыма, вторжения на восток Украины и вмешательства России в американские президентские выборы. Законопроектом также предусматривается расширение режима санкций.

Cогласно заявлению Белого дома, президент Трамп ознакомился с законопроектом, одобрил его и намерен подписать этот билль.