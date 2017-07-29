Трамп утвердит санкции против Москвы, Тегерана и Пхеньяна

Президент Трамп намерен подписать законопроект, одобренный Сенатом в четверг, которым утверждаются санкции против российских граждан и компаний, введенные президентом Обамой по следам российской аннексии Крыма, вторжения на восток Украины и вмешательства России в американские президентские выборы. Законопроектом также предусматривается расширение режима санкций.
Cогласно заявлению Белого дома, президент Трамп ознакомился с законопроектом, одобрил его и намерен подписать этот билль.
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