Дональд Трамп выступил с докладом "О положении страны" ВИДЕОЗАПИСЬ

Первое послание президента США Дональда Трампа Конгрессу "О положении страны" содержало как призыв к единению нации, так и заявления, рассчитанные на электорат, в первую очередь, в вопросах, касающихся иммиграции.

"Несмотря на трагедии, постигшие нас в прошлом году, от стихийных бедствий до массовых убийств, совершенных маньяками, - сказал президент, - мир снова убедился в том, что нет на Земле народа более бесстрашного, инициативного и решительного, чем американцы… Совместно мы продолжаем строить безопасную, сильную и гордую Америку". В то же время "нежелание предшествующих администраций обеспечивать контроль над границами привело к появлению в нашей стране уголовных банд незаконных мигрантов и убийству ни в чем не повинных граждан", - подчеркнул Трамп. Заявления президента, касающиеся иммиграции, вызвали неодобрительные возгласы демократов.

Говоря об экономике, президент выделил успехи своей администрации, прежде всего, реформу налогового кодекса. "Уверенность малого бизнеса в перспективах развития экономики достигла беспрецедентной высоты. Биржа бьет один рекорд за другим, и ее капитализация за истекший период выросла на 8 триллионов долларов", - отметил Дональд Трамп.

В ходе полуторачасового выступлении президент просил Конгресс одобрить ассигнования 1,5 триллиона долларов на модернизацию объектов инфраструктуры. По его словам, "небоскреб Empire State в Нью-Йорке был построен в первой половине прошлого века за один год. Не позор ли, что в наше время 10 лет уходит на то, чтобы получить разрешение на строительство дороги?".

В части доклада, посвященной внешней и оборонной политике, Трамп напомнил об отмене решения Барака Обамы закрыть тюрьму Гуантаномо на Кубе, где содержатся особо опасные террористы. Он также высказался за то, чтобы вывести из-под бюджетного секвестра ассигнования на оборону. В политике в отношении Северной Кореи “акцент делается на максимальное давление “, отметил президент. Возвращаться к “благодушию “, которое характеризовало подход к Пхеньяну предшествующих администраций, он не намерен. Трамп был скуп в упоминаниях России и Китая, сказав лишь, что обе страны являются “соперниками“ Америки, “бросающими вызов ее интересам, ее экономике и ее ценностям“.