Реплика президента Трампа вызвала резкую реакцию законодателей

В четверг президент США Дональд Трамп вызвал негодование членов Конгресса и первополосные заголовки своим замечанием в адрес иммигрантов с Гаити и с африканского континента.

На состоявшейся в четверг встрече с законодателями в Белом доме, посвященной реформе иммиграционной политики, президент якобы задал вопрос: «С какой стати мы должны принимать у себя людей из дерьмовых стран?».

Ряд законодателей-демократов осудил реплику президента, назвав ее расисткой, в то время, как некоторые республиканцы выразили разочарование словами президента.

Информацию о случившемся первой обнародовала The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Главной темой беседы была легализация незаконных мигрантов, которых в юном возрасте привезли в Америку их родители. Узнав, что среди них есть гаитяне, Трамп поинтересовался, нельзя ли сделать так, чтобы их амнистия не коснулась. «К чему они нам?» – спросил президент.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах не стал оспаривать эту информацию, сказав лишь, что в отличие от вашингтонских политиков, озабоченных в первую очередь благом иностранцев, президент Трамп неизменно ставит во главу угла интересы американцев. И поэтому хочет, чтобы Америка последовала примеру тех государств, которые ввели у себя так называемую «балльную» систему приема иммигрантов, основанную на их профессиональных знаниях и способности адаптироваться к новым условиям жизни.

По словам законодателей, республиканцы и демократы близки к достижению компромиссного решения о будущем незаконных мигрантов, которые выросли в США.