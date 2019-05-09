Штат Нью-Йорк может помочь Конгрессу получить налоговые декларации Трампа

Контролируемый демократами Сенат штата Нью-Йорк одобрил в среду меру, которая даст возможность Конгрессу получить доступ к налоговым декларациям президента США Дональда Трампа.

Конгрессмены-демократы долгое время пытаются добиться от президента предоставления его федеральных налоговых деклараций за годы предшествующие его вступлению в должность в 2017 году. Председатель Комитета государственных доходов Палаты представителей демократ Ричард Нил обратился в начале апреля с официальным запросом к Налоговой службе США предоставить личные и корпоративные налоговые декларации Дональда Трампа за последние шесть лет. Однако министр финансов Стивен Мнучин в понедельник отказал Нилу в его запросе, ссылаясь на рекомендации Минюста США, настаивая на том, что у Конгресса нет законных оснований для предъявления подобного требования президенту. Не исключено, что конфликт между администрацией и Конгрессом дойдет до судебного разбирательства.

Ожидается, что принятая Сенатом мера получит поддержку и в Ассамблее штата Нью-Йорк, которая тоже контролируется демократами. Губернатор штата Эндрю Куомо - тоже демократ, уже заявил, что подпишет законопроект если он пройдет через соответствующие инстанции. Демократы штата Нью-Йорк не скрывают, что данная мера предпринята ими для того чтобы помочь Конгрессу в его противостоянии с президентом Трампом.

Особенностью налогообложения в США является то, что налогоплательщики обязаны платить не только подоходный федеральный налог, но и подоходный налог штата и соответственно заполнять ежегодно налоговую декларацию соответствующего штата вдобавок к федеральной декларации. Трамп родился, вырос и получил образование в штате Нью-Йорк, преимущественно в городе Нью-Йорк. Президент гордится своими нью-йоркскими корнями. Здесь прошла и большая часть его предпринимательской деятельности. Трамп всегда был резидентом штата Нью-Йорк и по этой причине всегда заполнял налоговые декларации штата. Налоговая декларация штата содержит почти всю информацию, предоставляемую налогоплательщиками федеральной налоговой службе. Предоставление Конгрессу налоговых деклараций штата даст очень точную картину о доходах и предпринимательской деятельности Дональда Трампа.

Вдобавок к законодательной мере, облегчающей доступ к налоговой информации президента Трампа, Сенат штата Нью-Йорк также принял законопроект, который даст возможность прокурорам штата выдвигать обвинения против помилованных президентом осужденных лиц. Такие обвинения, однако можно будет выдвигать только в случае конфликта интересов, например, если помилование относится к родственникам или бывшим сотрудникам президента. Наблюдатели допускают, что эта мера может теоретически привести к выдвижению обвинений штатом Нью-Йорк против Пола Манафорта, бывшего председателя избирательного штаба Дональда Трампа. В настоящее время Манафорт отбывает тюремный срок за нарушение закона о лоббировании и за финансовые преступления. Трамп публично заявил, что федеральные прокуроры обошлись довольно жестко с Манафортом и намекнул, что склонен рассмотреть вопрос о его помиловании.