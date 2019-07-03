Конгресс судится с правительством, требуя налоговые декларации Трампа

Председатель бюджетного комитета Палаты представителей США Ричард Нил предъявил в федеральном суде иск министру финансов США Стивену Мнучину и директору Налоговой службы Чарльзу Реттигу требуя от них представить Конгрессу налоговые декларации президента Дональда Трампа, охватывающие период за шесть лет до его вступления в должность в 2017 году.

Конгресс хочет, чтобы суд разрешил вопрос о законности отказа администрации исполнить требование исполнительной ветви власти предоставить налоговые документы. В мае Стивен Мнучин отказался выполнить требование Конгресса, сославшись на указания Министерства юстиции, которое пришло к выводу, что запрос законодателей не имеет силы, и администрация может не отвечать на него, поскольку у них не было законных оснований для знакомства с налоговыми документами Трампа, относящимися к периоду до его прихода в Белый дом. Демократы утверждают, что, в соответствии с правилами Налогового кодекса США, специализированные комитеты Конгресса имеют право доступа к личной налоговой информации любого гражданина США включая и президента Трампа.

Республиканцы в Комитете поддерживают позицию Мнучина, они считают запрос демократов необоснованным и опасным. Высокопоставленный член комитета, республиканец Кевин Брэди из штата Техас подчеркнул, что иск демократов мотивирован стремлением скомпрометировать президента, это нарушение обычного процесса, посредством которого комитет получает информацию о налогоплательщиках.



Многие демократы приветствовали начало судебной тяжбы, называя ее логическим шагом в попытке раскрыть детали предпринимательской деятельности Трампа как в качестве кандидата, так и во время пребывания на посту президента.

