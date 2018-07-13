Дональд Трамп начал визит в Лондон критикой Терезы Мэй

В четверг через несколько часов после прибытия в Великобританию с официальным визитом, где в его честь был устроен торжественный прием, президент США Дональд Трамп дал интервью британскому таблоиду Sun, в котором он подверг критике некоторые важные решения премьер-министра страны Терезы Мэй, связанные с выходом Великобритании из Европейского Союза.

Президент Трамп рассказал, что премьер-министр Тереза Мэй не последовала его совету относительно подхода к переговорам по Брекзиту. "Она выбрала другой путь. Не могу сказать, что он очень успешный. Но никакой альтернативы она, по всей вероятности, для себя не видела", - сказал Трамп.

По мнению Трампа, "мягкий" вариант Брекзита, выбранный Мэй, предполагает сохранение широких экономических контактов с Евросоюзом, и потому отрицательно скажется на развитии американо-британской торговли. Трамп имел в виду нынешние торговые споры между Соединенными Штатами и Евопейским Союзом, которые коснутся и Британии, если она намерена поддерживать активное присутствие в ЕС.

Трамп также дал негативную оценку мэру Лондона Садику Хану, сыну иммигрантов из Пакистана, сказав, что "он не справился с угрозой терроризма". Комментируя происходящие в столице протесты против его визита, американский президент заявил: "Мне раньше очень нравился Лондон, но теперь я не вижу причин туда ехать".

Говоря о министре иностранных дел Борисе Джонсоне, который ушел из кабинета Мэй из-за разногласий с премьером относительно Брекзита, Трамп выразил уверенность в том, что "Джонсон обладает всеми задатками прекрасного руководителя страны".