Президент Трамп оспаривает выводы американской разведки

В среду президент США Дональд Трамп объявил, что руководители разведки США «крайне пассивны и наивны» в оценке опасности, представляемой Ираном, он также не согласился с их оценками угрозы, исходящими от Северной Кореи.

Заявления Дональда Трампа, появившиеся на его странице в Твиттере, были сделаны на следующий день после того, как на заседании сенатского комитета лидеры разведывательного сообщества США сообщили, что ядерная угроза со стороны Северной Кореи сохраняется, а Иран, согласно договоренности о замораживании его ядерной программы, не предпринимает шагов по созданию ядерного оружия. Выводы американской разведки резко контрастируют с оценками президента Соединенных Штатов.

«Главы разведки выглядят крайне пассивными и наивными, оценивая опасность, исходящую от Ирана. Они ошибаются», - написал Дональд Трамп, который критиковал американские спецслужбы еще в бытность кандидатом в президенты. Президент США напомнил об испытаниях Ираном ракет и заявил, что Тегеран «очень близко подошёл к опасной черте». «Возможно, сотрудникам разведки нужно подучиться!», - порекомендовал президент.

В прошлом году Соединённые Штаты вышли из международного ядерного соглашения с Ираном и снова ввели санкции против этой страны. Дональд Трамп тогда заявил, что действия Тегерана «не соответствуют духу» соглашения. В соответствии с договорённостями 2015 года Иран пошел на почти полное замораживание своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Руководители американской разведки также противоречили президенту США по ряду других вопросов, заявив на слушаниях, что террористическая группировка ИГ (запрещена в России и других странах) остается угрозой для Соединенных Штатов. Президент Трампа неоднократно заявлял, что ИГ уже потерпела поражение.