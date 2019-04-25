Трамп может искать защиты от импичмента в Верховном Суде США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обратиться к высшему судебному органу страны если Палата представителей попытается подвергнуть его импичменту.

Юридические эксперты сразу отметили, что не совсем ясно, какую роль может играть Верховный суд в возможной процедуре импичмента. В 1993 году Верховный суд единогласно постановил, что полномочия по рассмотрению дел об импичменте принадлежат только высшему законодательному органу - Конгрессу.

Несколько демократов в Конгрессе публично высказались за начало процедуры импичмента после обнародования на прошлой неделе купированной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. В своем отчете спецпрокурор не нашел доказательств о сговоре избирательного штаба Трампа с Кремлем, однако сам факт вмешательства России считается доказанным. Мюллер отказался вынести вердикт в отношении того препятствовал ли Трамп правосудию, оставив этот вопрос открытым. Генеральный прокурор США Уильям Барр сделал вывод, что препятствия правосудию со стороны президента не было. Несмотря на отсутствие прямых улик против Трампа, многие демократы убеждены, что налицо весомые свидетельства, позволяющие начать процесс отстранения его от должности.

Сам Трамп считает, что в отношении него ведется охота на ведьм и что доклад спецпрокурора подготовлен людьми, которые изначально имели предвзятое отношение к нему. Президент завляет, что доклад Мюллера полностью доказал его непричастность к обвинениям о сговоре с Москвой.



Лидеры демократов в Палате представителей отклонили призывы немедленно начать процедуру импичмента. Они обещали продолжить предварительные расследования и действовать в зависимости от их результата. Некоторые демократы выражают беспокойство по поводу того, что разговоры об импичменте только укрепляют позиции Трампа перед выборами 2020 года. Эти демократы считают, что более эффективным способом избавиться от Трампа будет прямая победа на выборах в 2020 году.



В соответствии с Конституцией США, только Конгресс уполномочен начать процедуру импичмента против действующего президента. Разбирательство начинается в Палате представителей, однако решающее голосование проходит в Верхней палате - Сенате. Для отстранения президента от должности требуется как минимум две трети голосов в Сенате - 67 голосов.

В истории США было два случая процедуры импичмента против действующих президентов - Эндрю Джонсона в 1868 году и Билла Клинтона в 1998 году. Оба они были оправданы в Сенате.