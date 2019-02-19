Дональд Трамп жестко предупредил венесуэльских военных

В понедельник президент США Дональд Трамп призвал венесуэльских военнослужащих перейти на сторону главы оппозиции Хуано Гуайдо, признанного в качестве временного главы государства подавляющим большинством латиноамериканских стран, США, Канадой и пригрозил неприятными для них последствиям в случае отказа.

"Вы не сможете найти безопасной гавани, у вас не будет пути к отступлению - предупредил президент Трамп. - Мы хотели бы мирного перехода власти, но все варианты действий остаются открытыми". Президент также требует от венесуэльской армии допустить в страну тонны американской гуманитарной помощи, которая находится на пограничных пунктах на границе Венесуэлы и Колумбии.

Президент Трамп выступил в Международном университете Флориды перед аудиторией, в которой доминировали иммигранты из Венесуэлы, Кубы и других латиноамериканских стран. По некоторым подсчетам во Флориде живет более ста тысяч выходцев из Венесуэлы. "Новый день наступает для Венесуэлы, - провозгласил президент Трамп. - Социализм обещает преуспевание, но производит нищету".

Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес венесуэльской армии за пять дней до операции по доставке гуманитарных грузов, планируемой Хуаном Гуайдо. Правительство Николаса Мадуро отказывается допустить гуманитарную помощь в страну, объявляя, что оппозиция и враги Венесуэлы пытаются подвергнуть унижению народ Венесуэлы. Николас Мадуро в ответ обвинил Трампа в том, что тот действует, словно он владеет Венесуэлой. Бруно Родригес, министр иностранных дел Кубы, которая является главной опорой Николаса Мадуро обвинил США в подготовке "агрессии против Венесуэлы".

Сторонники венесуэльской оппозиции опасаются, что попытка ввоза гуманитарных грузов в Венесуэлу может спровоцировать вооруженный конфликт, но они надеются, что власти в Каракасе не рискнут публично заблокировать доставку помощи для населения страны, оказавшимся в отчаянной ситуации.