Трамп наложил первое за свое президентство вето

В пятницу президент США Дональд Трамп впервые за время президентства воспользовался правом вето и заблокировал резолюцию Конгресса, которой отменялся объявленный им ранее режим чрезвычайной ситуации на границе США с Мексикой.

Президент Трамп ввел чрезвычайную ситуацию 15 февраля по соображениям национальной безопасности с тем, чтобы получить средства на сооружение стены на границе с Мексикой. Прошлой осенью Конгресс отказался финансировать сооружение стены и у президента, который настаивает, что увеличивающийся поток нелегальных мигрантов представляет серьезную опасность для страны, не было иного способа получить деньги на строительство стены. Накладывая вето, Трамп отметил, что Конгресс имеет право принять такую резолюцию, но его обязанность в качестве президента - заблокировать ее.

Для обоснования своего решения заблокировать решение Конгресса президент Трамп указывает на такие факторы как нарастающий поток нелегальных мигрантов из Центральной и Южной Америки, и связанное с этим расширение деятельности криминальных группировок, занимающихся контрабандой наркотиков и людей. По словам Трампа, ухудшение ситуации на границе создало гуманитарный кризис, который ставит под угрозу безопасность граждан США. Ситуация на границе с Мексикой, подчеркивает президент, не может быть охарактеризована иначе как "чрезвычайная".

Многие конгрессмены, включая и членов Республиканской партии считают, что Трамп в данной ситуации слишком широко трактует президентские полномочия. Чрезвычайные полномочия, которыми наделен американский президент, используются обычно в непредвиденных или непредсказуемых ситуациях, которые требуют быстрого принятия решений. По мнению многих политиков, - как демократов, так и республиканцев - сооружение стены не является таким неотложным приоритетом и Трампу не следовало принимать на себя функции, которыми наделен Конгресс, в частности перераспределения средств федерального бюджета.

На 26 марта запланировано голосование в Нижней палате Конгресса с тем, чтобы отменить вето президента. На это потребуется не менее двух третей голосов всех делегатов - нереалистичный, как считают наблюдатели, сценарий.