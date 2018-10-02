New York Times: Трамп помог родителям избежать налогов

Значительное состояние Дональда Трампа не было создано с нуля его собственными трудами и усилиями, как утверждает Трамп, его отец передал ему в свое время более 400 миллионов в сегодняшних долларах, используя для этого, скорее всего, с ведома своего сына сомнительные и в некоторых случаях "мошеннические" методы ради уклонения от уплаты налогов. Такие выводы содержатся в статье New York Times, которая провела многомесячное расследование финансовых и налоговых операций отца Дональда Трампа, крупного нью-йоркского застройщика, скончавшегося в 1999 году.

Состояние Фреда Трампа, отца Дональда Трампа, переданное его четырем детям, составило около миллиарда долларов. Налог на эту сумму должен был достичь 550 миллионов долларов. Однако с помощью различных налоговых маневров, пишет газета, семья выплатила государству 52 миллиона 200 тысяч. Как говорят цитируемые газетой специалисты по налогам, некоторые из этих маневров выглядят незаконными, проведенными с целью обмана налоговых властей. Например, в результате одной из таких операций Фред Трамп передал сыну 15 с половиной миллионов долларов, купив долю в одном из его проектов, потом перепродав ее сыну за символическую сумму в 10 тысяч долларов якобы с гигантской потерей, которая была списана с доходов корпорации отца Трампа.

Адвокат Дональда Трампа назвал утверждения о потенциально незаконных налоговых манипуляциях его клиента 100-процентной ложью и добавил, что подобного рода делами занимались специально нанятые семьей Трампов лицензированные специалисты в области налогов и финансов.

Между тем, налоговое управление штата Нью-Йорк заинтересовалось информацией, опубликованной New York Times, сообщает телеканал ABC. Уголовное преследование в данном случае невозможно из-за истечения срока давности, говорит источник телеканала. Однако, по словам экспертов, Дональд Трамп может стать объектом гражданского иска.