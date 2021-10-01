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Трёх российских гребцов отстранили за поддельные ПЦР-тесты

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) отстранила от соревнований и тренировок сборной трёх спортсменов за поддельные ПЦР-тесты. Об этом сообщается на сайте федерации.

Гребцы Марк Царевский, Владислав Литовка и Олеся Ромасенко пол года не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой ВФГБК. Сообщается, что поддельные ПЦР-тесты спортсмены предоставили для допуска к участию в чемпионате России, который прошёл в этом году в Краснодаре.

Олеся Ромасенко является трехкратной чемпионкой Европы и пятикратной призёркой чемпионата мира по гребле на каноэ. Владислав Литовка на чемпионате России 2020 года выигрывал золотую медаль в соревнованиях байдарок-двоек.

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