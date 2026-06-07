ЦАХАЛ нанёс удар по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте

Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам "Хезболлы" в районе Дахия – южном пригороде Бейрута. В совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца говорится, что удар стал ответом на новые обстрелы севера страны.

Проиранская "Хезболла" признана террористической в США и Израиле. Евросоюз считает террористическим военное крыло группировки, но не политическую партию.

Утром 7 июня сирены воздушной тревоги прозвучали в израильских населённых пунктах Метула, Мисгав-Ама, Рамот-Нафтали и Ифтах. ЦАХАЛ сообщил о перехвате двух ракет, выпущенных с территории Ливана, пишет "Ульпан.Политика".

Обстрел произошёл спустя несколько дней после объявленных при посредничестве США договоренностей о прекращении огня. По данным израильских СМИ, одной из ключевых договорённостей был отказ Израиля от ударов по Дахии в обмен на прекращение атак со стороны "Хезболлы".

Израильские военные также продолжают операцию на юге Ливана. Одним из основных направлений остается район Набатии, который в ЦАХАЛ считают важным логистическим и оперативным центром "Хезболлы". По данным израильских СМИ, армия проводит там наземные рейды и операции по уничтожению инфраструктуры группировки.