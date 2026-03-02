ЦАХАЛ: в Бейруте убит глава разведывательного штаба "Хезболлы"

Армия обороны Израиля заявила об убийстве Хусейна Макледа – главы разведывательного штаба "Хезболлы", группировки признанной террористической в США и Евросоюзе.

По данным израильских военных, он погиб в результате удара по Бейруту прошлой ночью.

Израиль нанёс серию ударов по Ливану в ответ на обстрелы северных районов страны. В пресс-релизе армии говорится, что целью атаки были командные центры по всему Ливану и объект для хранения оружия в Тире (Сур). "Армия обороны Израиля будет противодействовать решениям "Хезболлы" присоединиться к кампании и действовать от имени иранского режима и не допустит причинения вреда государству Израиль, и в частности, мирному населению северного Израиля", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Кроме того, ранее 3 марта телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что в результате атаки Израиля на южные пригороды Бейрута погиб глава парламентской фракции "Верность сопротивлению" Мухаммед Раад. По словам собеседников издания, в общей сложности с Раадом погибли не менее 10 человек.

Правительство Ливана в свою очередь объявило о запрете на "любую деятельность в сфере безопасности" или "военную деятельность" группировки. "Мы запрещаем военную деятельность "Хезболлы", ограничиваем её роль политической сферой, и мы требуем, чтобы военные институты выполнили это", – цитирует премьер-министра Навафа Салама "Аль-Джазира". Он также потребовал от группировки сдать оружие.

Салам подтвердил приверженность правительства прекращению огня, достигнутому с Израилем в 2024 году, и возобновлению переговоров.

Агентство Associated Press со ссылкой на ливанский Минздрав сообщало, что в результате израильских ударов в Ливане погибли больше 30 человек, ещё около 150 получили ранения.