Царский приём? Соцсети о ближневосточной поездке Путина

Владимир Путин посетил с рабочим визитом Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, впервые после долгого перерыва отправившись в далёкую зарубежную поездку. Торжественный приём, оказанный ему на Ближнем Востоке, заставил прокремлёвских комментаторов просто ликовать.

Александр Барабанов:

Как-то по другому я себе представлял международную изоляцию! Похоже что "международная изоляция" Путина лучше чем "всемирная поддержка Зеленского"

Евгений Поддубный:

По такому приему в Абу-Даби президента РФ, можно сказать, что многополярный мир уже создан.

Так президентов США не встречали.

Это почести Путину за то, что не побоялся бросить вызов всем западным странам вместе взятым и сумел во многом уже победить.

Алексей Мухин:

Визит Путина в ОАЭ, а до этого в Саудовскую Аравию надёжно хоронит миф о том, что Россия заизолирована, а Путин якобы нерукопожатен.

Похоже, что дело обстоит ровно наоборот: именно Запад становится недоговороспособным, а, значит, и неудобным собеседником, говорить с которым просто не о чем.

Именно это саудиты и, к примеру, катарцы дали понять американским и европейским политикам во время их визитов в эти страны с помощью протокольных нюансов - это помнят все.

Алексей Бобровский:

ОАЭ и Саудовская Аравия - хороший способ лишний раз щелкнуть запад по носу. Санкции можно торпедировать, игнорить и даже обращать себе во благо. Блумберг сегодня опомнился, что доходы от продажи нефти и нефтепродуктов у России даже выросли. Важную роль в этом играют, кстати, саудиты и ОАЭ. Они в том числе покупают нашу нефть и нефтепродукты по выгодным ценам для себя. В Европу идет их продукция, но дороже. ОАЭ, как арабский финцентр, что Ирану, что России помогает обходить банковские ограничения. Саудиты начинают оживать после двухлетней спячки, вспоминая, что у них вообще-то прямых инвестиций в Россию на $10 млрд. Продолжение их работы в России - сигнал остальным. В 2024 году в этом вопросе наступит окончательный перелом.

У противников войны это вызывает резкое отторжение.

Леонид Невзлин:

Путин прибыл в ОАЭ, где проходит международный климатический саммит. Какое лицемерие, учитывая, что развязанная им война в Украине имеет и экологический аспект, а оккупация Запорожской АЭС грозит катастрофой всему региону.

Хотелось бы, чтобы силы безопасности ООН, которые патрулируют место проведения саммита, воспользовались ситуацией и арестовали военного преступника Путина по ордеру Международного уголовного суда, раз уж власти Эмиратов этого делать не намерены.

Но надежды на это никакой. Международные институты в очередной раз доказывают свою никчемность.

Но одновременно это вызывает и издёвки, а также реплики о том, что всё не так радужно, как кажется на первый взгляд.

Александр Невзоров:

Поистине царский прием оказал путину шейх Абу-Даби. Истребители, строевые верблюды, флаги в небе, хромые лошади. Кремлевский потрошитель светится от счастья. Пропагандистские каналы целый день крутят это видео.

Сталингулаг:

После такого приёма Путина в ОАЭ, чувствую, ждёт нас закон об обязательном переходе в ислам для всех граждан РФ

Андрей Никулин:

Самое ироничное, что вся роскошь торжественной встречи Путина в эмиратах, включая и кортежи, и пролетающие в небе истребители была, фактически, оплачена из российского кармана.

Вернее из тех доходов, которые оборотистые эмиратчики получают сейчас от российского бизнеса, использующего арабов, как одно из немногих, открытых еще окон в мир и посредника.

Примерно так встречают в ресторане или казино дорогого гостя, который уже обогатил и владельцев, и их детей, и внуков и собирается сегодня вечером продолжать кутить.

Анатолий Несмиян:

Более вероятно, что не ОАЭ инвестирует в Россию, а через ОАЭ российские деньги возвращаются в виде инвестиций (но уже иностранных) в Россию. Точно так же Кипр в свое время был одним из крупнейших инвесторов, а также всевозможные помойки и офшоры. Теперь вот ОАЭ.

Эмираты не вкладывают ни одной своей копейки, они просто оказывают услуги по отмыванию денег, не забывая брать за это свою комиссию.

Вот так было бы гораздо вернее.

Принц забыл добавить, что именно в ОАЭ отмываются и конвертируются разнообразные фантики вроде индийских рупий, которые за солидные почти 15 процентов (плюс еще примерно столько же на откаты индийским чиновникам за право вывода рупий) и превращаются в доллары и евро. По факту если мы видим цену нефти, которая продается в Индию, скажем, по 60 долларов, можно смело говорить, что в реальности из этих 60 (минус еще и транспортные расходы (а это около 10 долларов при такой цене) российские компании в итоге кладут на свои счета от силы 35 долларов.

Но нам будут заливать в уши историю про то, что нефть продается выше "потолка". Да, выше. Но до продавца в итоге доходит сумма, существенно ниже этого потолка. Поэтому Запад, роняя крокодиловые слезы, рассказывает, что потолок не работает, но совершенно не собирается его отменять. Логичный вопрос - если что-то не работает, то зачем его продолжать?

И ОАЭ здесь тоже рубит свои проценты, так что неудивительно, что Путина встречают, как туземного царя - с бубнами, плясками и пролетом истребителей. Россия сегодня кормит Эмираты так, как не кормит саму Россию, вливая в нее комиссии, сравнимые со статьями своего бюджета.

Аббас Галлямов:

Выстраивая свою ближневосточную политику, Путин на протяжении долгих лет аккуратно балансировал между Израилем с одной стороны и его врагами - Ираном, ХАМАС и Хизбаллой - с другой. Много ли он при этом выигрывал - это другой вопрос, но по крайней мере в том, что Россия проводит в регионе действительно самостоятельный курс, никто не сомневался.

Резко сменив свою позицию на откровенно анти-израильскую, Путин создал ощущение, что он попал в настолько сильную зависимость от Ирана, что утратил способность балансировать между интересами разных игроков, превратившись по сути в обычного иранского прокси. Выглядело это так, словно аятоллы сказали российскому президенту: «Слушай, друг Владимир, хватит уже тут крутить хвостом и изображать «независимую внешнюю политику». Мы поддержали тебя по вопросу, который имеет для тебя первостепенное значение, - по Украине - а ты давай поддерживай нас там, где лежит зона наших жизненных интересов, - на Ближнем Востоке».

Одна из важных задач, которую решает Путин в ходе сегодняшнего визита в Саудовскую Аравию и Эмираты, является производство ощущения того, что Россия продолжает оставаться самостоятельным игроком. Ни саудиты, ни Эмираты не являются сателлитами иранцев, они их конкуренты, поэтому контакты с ними безусловно помогут некоторому восстановлению реноме Путина. Весь вопрос в том, понравится ли всё это Ирану.

В этом смысле обращает на себя внимание, что сразу после возвращения российского президента с Аравийского полуострова, к нему прилетает его иранский визави. О визите последнего стало известно буквально накануне. Анонсируя приезд посланца иранских аятолл, Песков даже не смог сразу описать предполагаемую программу и предмет переговоров. Выглядит это так, будто узнав о поездке Путина к их конкурентам, встревоженные муллы решили напомнить российскому президенту о взятых им на себя обязательствах.