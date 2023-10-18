ЦБ приостановил выпуск новой банкноты после критики РПЦ

Банк России решил приостановить выпуск обновленной банкноты в одну тысячи рублей для доработки дизайна купюры. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

С чем связано решение, не уточняется. Но дизайн тысячерублёвый банкноты сразу после презентации 16 октября стал предметом бурной дискуссии относительно наличия и отсутствия различных символов.

Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне купюры изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

В Русской православной церкви обратили внимание, что на изображении башни Сююмбике на купюре есть полумесяц, а на здании бывшей церкви, в котором сейчас музей, креста нет.

Ранее в изображенном на купюре Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан находилась построенная в XVII веке дворцовая церковь в Казанском кремле. Как пишет РБК, в советское время в здании разместили столовую и сняли с него крест.

Источник в Московской патриархии заявил РИА "Новости", что в РПЦ с категорически не согласны с отсутствием изображения храма на купюре и считают, что нынешний дизайн банкноты не отражает "межрелигиозного характера Казани". Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что к выбору изображений для банкнот "следует подходить тщательнее".