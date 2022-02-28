ЦБ запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги

Курсы евро и доллара на международных торгах утром 28 февраля поднялись до исторического максимума после того как западные страны наложили санкции на Центральный банк России.

На внебиржевом рынке Forex по состоянию на 7 часов утра по московскому времени курс доллара подскочил более чем на 25 процентов и достиг 105 рублей за один доллар. Это более чем на 20 рублей превышает уровень закрытия торгов пятницы. Курс евро вырос примерно на столько же, составив 117 рублей.



Рост котировок произошел после объявления санкций Евросоюза против Банка России. Совет ЕС запретил любые операции с валютными резервами российского Центробанка. Об этом говорится в документе, опубликованном в журнале ЕС. Ограничения также распространяются на любых юридических лиц, действующих от имени или по указанию Банка России.



Официальная утренняя торговая сессия на Московской бирже, которая должна была начаться в 7 утра отменена. Торги на валютном и денежном рынке откроются в понедельник в 10 утра. Целесообразность открытия торгов на остальных рынках Банк России определит "в зависимости от развития ситуации", сообщил ЦБ.



Ранее стало известно, что Банк России вводит временный запрет российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Распродажа облигаций и акций нерезедентами обычно влияет не только на фондовый, но и на валютный рынок, поскольку инвесторы меняют полученные за активы рубли на валюту.



27 февраля глава европейской дипломатиии Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины "финансовых резервов" Банка России. Точную сумму он не назвал. По оценкам экспертов, Запад может заблокировать не менее 240-250 миллиардов долларов финансовых активов российского регулятора. На 1 февраля валютные резервы Банка России составляли $498 млрд (с учетом золота — $630 млрд).