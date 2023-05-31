"Цели и ценности остаются прежними". Радио для несвободной страны

Начало вещание новое медиа – "Радио Сахаров". По словам организаторов, они убеждены в необходимости защищать человеческое достоинство и противостоять ненависти. Проект осуществлен при поддержке германского независимого центра расследовательской журналистики CORRECTIV.

По весне, в дни, когда стало известно, что у Сахаровского центра по решению Москомимущества отнимут здания на Земляном валу, правозащитники говорили: "Мы что-нибудь придумаем". Совсем прекращать деятельность никто не собирался. Значит ли это, что интернет-радио стало новой формой работы опальной общественной организации и делается силами той же команды? "Это не совсем так", – говорит бывший директор Сахаровского центра, а теперь главный редактор "Радио Сахаров" Сергей Лукашевский.

– Отчасти это бывшие сотрудники Сахаровского центра, отчасти – новые люди, в том числе наши немецкие коллеги. Но, безусловно, важные для нас цели и ценности остаются прежними. Сахаровский центр был площадкой, которая собирала самых разных людей. Для них это было место, где можно было провести свой семинар или пресс-конференцию, сделать выставку. В этом смысле идеология нового проекта очень похожа. Точно так же "Радио Сахаров" – это такое место, где собираются подкасты, которые делают наши единомышленники. Это самые разные активисты и медиа. В том числе новые медиа, которые возникли в последнее время. У нас есть подкасты "Мемориала" и "Медиазоны", изданий "Холод" и "7x7". Еще русская служба BBC предоставила нам свою библиотеку. Особенно же отмечу подкаст под названием "Кавачай", где российский журналист и украинская журналистка говорят друг с другом о происходящих событиях. В первую очередь, разумеется, о событиях, связанных с войной.

– Делаете ли вы что-то самостоятельно?

Мы не хотим становиться еще одним медиа, которое производит примерно тот же контент, что и все остальные

– Да. Кое-что команда "Радио Сахаров" продюсирует сама. Так, драматург Михаил Калужский взялся рассказывать о документальном и политическом театре. Первый выпуск его серии был посвящен Евгении Беркович. Это было запланировано заранее, и так трагически совпало, что эфир состоялся тогда, когда она была арестована и оказалась в заключении. А собеседники социолога Полины Аронсон размышляют о том, что для них значит свобода самовыражения. Но я хочу подчеркнуть, что мы не хотим становиться просто еще одним медиа, которое производит примерно тот же контент, что и все остальные. "Радио Сахаров" не будет делать эфир, подобный тому, что есть, скажем, у "Эха Москвы" или телеканала "Дождь". Наша концепция состоит в том, чтобы быть в большой степени агрегатором, то есть составлять эфир из того, что делают разные люди. Таким образом, мы даем возможность другим дополнительно расширять аудиторию. Это с одной стороны. С другой стороны, русскоязычные люди могут слушать эти программы в любое удобное время и где бы они ни находились. Как внутри страны, так и за пределами России. Для этого достаточно скачать наше приложение в Google Play или App Store. Ну а на сайте идет более традиционное вещание, там можно нажать кнопку и слушать. Программы звучат с 9 утра до 9 вечера, а ночное время отведено под музыку. Мы собрали туда самые разные композиции. В первую очередь это антивоенные произведения, но не только.

– Сахаровский центр просуществовал 27 лет. Использует ли "Радио Сахаров" то, что было накоплено за такой долгий срок?

Скорее всего, она будет в ближайшее время ликвидирована властями

– Пока немногое. Пока это два подкаста об Андрее Сахарове. Но мы ведь работаем всего неделю, и в планах – воспользоваться многими другими аудиозаписями. Я имею в виду записи огромного количества дискуссий и лекций, фестивалей и презентаций книг, которые проходили в наших стенах. Однако придется исходить из того, что будет дальше в России с Сахаровским центром. Да, отняты все здания, да, работа практически прекратилась, но формально организация еще существует. Скорее всего, она будет в ближайшее время ликвидирована властями. Точно так же, как это произошло с Московской Хельсинкской группой и "Международным Мемориалом". Когда будут приняты окончательные решения, мы станем думать, как распорядиться нашими архивными материалами.

– Прояснилась ли судьба другого архива, то есть собрания документов Сахаровского центра?

– К нему "Радио Сахаров" не имеет отношения, то есть этими материалами мы не можем пользоваться. Основная же задача наших коллег в России – эти документы просто сохранить и сделать так, чтобы они остались доступны исследователям. Всем, кто хотел бы с ними ознакомиться.

– При каких обстоятельствах "Радио Сахаров" могло бы начать вещать из России?

– Поскольку это онлайн-проект и поскольку наша команда распределена по разным странам, не совсем корректно говорить, что он вещает откуда-то. Но вы правы: с чисто формальной, правовой точки зрения это немецкий проект. Он мог бы стать российским, если поменяется режим. Соответственно, если не будет угрозы тут же оказаться под уголовным преследованием за дискредитацию армии и все остальное. А вот именно это делают российские власти с теми, кто распространяет независимую информацию или свободно разговаривает о самых главных и насущных проблемах, – говорит Сергей Лукашевский.