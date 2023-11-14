"Цель – пушечное мясо". Соцсети об инициативах по ограничению абортов

Патриарх Кирилл направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить в России аборты в частных клиниках. В некоторых регионах России эта мера ограничения абортов уже действует. Если такая практика распространится на всю страну, население России увеличится "как по движению волшебной палочки", уверен патриарх.

Тема деторождения волнует не только деятелей РПЦ: в последнее время к ней все чаще обращаются и российские парламентарии. Ранее депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин призвал женщин рожать в 20 лет, поскольку, по его мнению, иначе они не успевают родить больше трех раз. Член Совфеда РФ Маргарита Павлова, в свою очередь, призвала "перестать ориентировать девушек на получение высшего образования": по ее мнению, оно только мешает им пораньше приступать к рождению детей. "Поиск себя – он затягивается на долгие годы, и в результате упускается детородная функция", – посетовала Павлова. В соцсетях это не осталось без внимания.

Кирилл Гончаров

Тут целая анти-абортная кампания. Церковь, "общественники", сенаторы, гд – как по указке внезапно озаботились рождаемостью. И нашли самый идиотский, популистский, абсурдный и опасный способ.

Запретить аборты.

Анатолий Несмиян

Хорошо, когда других проблем в стране уже не осталось. Можно и поголовьем озаботиться.

Екатерина Винокурова

Может быть, для начала убрать женщину Маргариту Павлову из Совета Федерации? Пусть борщи варит.

А к чужим дочерям со своим Kinder, Küche, Kirche пусть не лезет.

Кстати, помните, какое государство и какие политики проповедовали отказ от иной общественной роли женщин, кроме рождения маленьких арийцев?

Артур Дмитриев

За окном – Средние века. В Совете Федерации предложили ограничить высшее образование для женщин и вообще устранить из информационного поля пропаганду обучения для них же. А Патриарх Кирилл попросил Володина полностью запретить аборты, для начала в частных клиниках.

Сиди дома, красна девица, читай Библию и рожай

Сиди дома, красна девица, читай Библию и рожай, рожай, рожай, иначе – дискредитация вооруженных сил РФ и распространение фейков.

Кажется, скоро на пропускном пункте Верхний Ларс будет очередная пробка из желающих убраться из ласковой и доброй России-матушки. Только в этот раз не мужеского пола.

Но все же можно восхититься товарищами-законотворцами и около – чуть ли не каждый божий день могут так херануть реальность о стену, что искры из глаз. Кровавые, но все же искры. Это, знаете ли, тоже талант.

Причина, по которой чиновники воюющей страны озаботились демографическим вопросом, многим кажется очевидной.

Фарида Курбангалеева

Схожей позиции придерживается министр здравоохранения Мурашко: он готов запретить аборты в частных клиниках, потому что "контроль государства за процедурой позволит увеличить рождаемость в стране".

От абортов в частных клиниках отказались уже 4 российских региона, а еще 2 ввели штрафы за "склонение к искусственному прерыванию беременности".

Все закономерно: тоталитарное государство (а Россия семимильными шагами движется в этом направлении) считает, что жизни граждан принадлежат только ему, и только оно будет ими распоряжаться.

Тем более, всегда найдется куда эти жизни применить. Например, бросить в топку войны, затеянной полоумным диктатором.

Станислав Белковский

Новости демографической политики Кремля.

Миллионы солдат для будущих РФ-войн возникнут благодаря:

1. Запрету абортов;

2. Ограничению доступа женщин к высшему образованию.

Эльвира Вихарева

Потенциально можно забыть и о любом другом образовании. Путь по этой дорожке известен: косынку на глаза, оглоблю в руки, коня на скаку – и поскакали рожать в горящую избу.

Тут особо не приходится язвить, все слишком ясно. Борьбаа с абортами вовсе не кажется проявлением христианской этики.

Цель там одна: пушечное мясо.

Цель там одна: пушечное мясо

И в этом смысле, конечно, никакое образование не нужно. Ни матерям, ни детям.

Александр Невзоров

Все сходится.

Образование для женщин, ставящих целью своей жизни восполнение фронтовых потерь – вещь лишняя и даже противоестественная.

В этом контексте поддержка ХАМАС на государственном уровне совсем не удивительна.

Возможно, скоро в школах, рядом с портретом путина будут вешать портреты Ясера Арафата.

Именно он сформулировал то, о чем так мечтают путин и его команда.

"Матка женщины – наше оружие".

Кстати, при таком падеже мужского населения в окопах Украины, самое время начинать прививать российским женщинам основы многоженства.

Хотя, может это и лишнее. Достаточно переориентировать "женские консультации" с абортов на процедуры искусственного осеменения- чтоб все- как в мясном животноводстве.

Константин Калачев

Надо начинать с запрета на склонение женщин к сексу вне брака.

Заодно можно запретить мастурбацию как растрату семенного фонда.

Гулять так гулять!

Вишенкой на торте налог на бездетность.

Родился, женился, родил троих, отдал воинский долг, отработал 40+ лет, голосовал за кого надо, умер, не создавая нагрузку на Пенсионный фонд.

Сим победиши!

В том, что антиабортная кампания понадобилась, чтобы в будущем в России было кого поставить под ружье, дополнительно убеждают агитационные плакаты на улицах.

Женщин, которые готовы поступиться высшим образованием и правом на аборт, оказалось трудно найти даже в "патриотическом" лагере. Многие провластные блогерки искренне возмущены такой попыткой вернуть их в прошлое: оказывается, им вполне близок феминистский лозунг "мое тело – мое дело", и то, что мужчины будут за них решать, рожать ли им детей, им вовсе не кажется нормальным.

Юлия Витязева

Обзывать женщину детоубийцей и давить на нее из-за того, что она, оказавшись в трудной ситуации, решается на аборт – вот это и есть самое настоящее преступление.

Вот что вы, господа моралисты, сделали для того, чтобы мы, женщины, чувствовали уверенность в том, что мы не останемся со своими детьми без поддержки?

Я сейчас не про президента, правительство, профильные министерства и ведомства. Эти люди как раз работают над этими вопросами.

Женщину рассматривают исключительно в качестве инкубатора

Я сейчас про хайпующих представителей мужского пола, регулярно оказывающих давление на женщин, но ни разу(!) не обозначивших ответственность мужчин по теме абортов. Хотя это архиважно. Но блудницей, грешницей и убийцей в их системе координат всегда является именно женщина. Которую, повторюсь, рассматривают исключительно в качестве инкубатора, даже не задумываясь о том, что, призывая женщину рожать три/четыре/пять/ девять раз, нужно заботиться и о женском здоровье. Которое после каждых родов нуждается в восстановлении.

И это только вершина айсберга. Я, как внучка замглавврача роддома с 40-летним стажем могу говорить на эту тему бесконечно.

Но услышат ли меня мужчины, которых волнует лишь статистика?

Вот в чем вопрос!

Наталия Осс

Вы сначала разберитесь сами с собой, а то тема женитьбы и детей вызывает панику. Заделал ребенка и свалил – типовая мужская стратегия. А то и вообще – "ой, не дай Боже, жениться и дети", а я ещё не погулял.

Мужчина, который думает, что женщина рожает одна, потому что так хочет, ничего не понимает в женщинах))

Мария Сергеева

Читаю новости. “В Госдуме призывают женщин рожать в двадцать лет".

Ну отлично, думаю. Хороший, правильный призыв. Кто же эта депутатка, которая родила в 20, стала в итоге депутатом Госдумы и призывает женщин следовать её примеру? Мол, девочки, не парьтесь, на втором-третьем курсе с ребёнком на руках – не страшно. Попробуйте как я, видите, я после этого многого достигла.

Ан нет. Рожать пораньше нас призывает мужчина. Справедливости ради, у этого депутата и правда трое детей, старший из которых родился, когда депутату было 20 лет. С другой стороны, отец нашего ньюсмейкера 25 лет подряд возглавлял областной суд того региона, от которого депутат избрался. Нехилая страховочка для молодой семьи.

Когда мужчина сможет сам родить ребёнка, тогда пусть и раздает женщинам советы

Послушайте, дорогие мужчины-политики. Ваши обращения к женщинам с призывом рожать пораньше и побольше звучат как полный трэш. Они не дадут вам симпатий электората и никак не повлияют на демографическую ситуацию в стране. С высокой вероятностью, эти советы только разозлят женщин. Потому что хочется слышать людей с сопоставимым опытом, а не балаболов. Вот когда мужчина сможет сам выносить и родить ребёнка, тогда пусть и раздает женщинам советы. Не раньше.

Я дам вам бесплатный политтехнологический совет. Если вы действительны озабочены демографическими проблемами в стране – обращайтесь к мужчинам. Рассказывайте им, что бросать своих детей на произвол судьбы, если любовь к женщине ушла – это свинство. Что настоящий мужчина – это не тот, кто раз в месяц отстегивает положенные алименты от официальной зарплаты и ни копейкой больше, а тот, кто на равных с женщиной участвует в воспитании ребёнка, в проведении с ним времени, в сидении на больничном с температурой, в походах к врачам и на родительские собрания и так далее. И даже если женщина случайно забеременела и решила оставить ребёнка, все равно у мужчины должна быть вся полнота ответственности за заботу, воспитание и содержание. Потому что нельзя случайно забеременеть в одиночку. Для этого все-таки мужчина должен определённые движения без определённого предохранения совершить. Начните уже разговаривать с мужчинами, с отцами. Показывайте своим примером, как нужно правильно заботиться о детях. И тогда, вы не поверите, женщины действительно будут больше рожать. Потому что однополая семья в виде мамы, бабушки и ребёнка перестанет считаться нормой. А мужчина, который не выполняет отцовские обязанности станет изгоем в обществе.

Екатерина Винокурова

1. Ни один из тех политиков, которые сейчас возлагают полную ответственность на женщин, не может сказать с уверенностью: "Ни одна женщина не делала от меня аборт". А это значит, что они не имеют права об этом говорить вообще.

2. Я не понимаю, почему все меры поддержки рождаемости сводятся к расходам на ребенка, а не к расходам на мать, в том числе, на ее комфорт, образование, стабильность. Мы с вами все же видели мужиков, которые платят алименты и требуют отчета, что все траты – только на ребенка.

А где мать? Где оплата образования на платном? Где расходы на маникюр, на любые курсы кройки-шитья и личностного роста, только вот живи и радуйся?

3. Общество потребления, говорите? Безнравственность?

Дорогие мои депутаты, так вы и ваши шмотки, дома, частные джеты, бизнес-класс, служебные и личные тачки и есть – общество потребления. С вас просто берут пример.

Вы думаете, что политтусовка не знает о ваших романах, внебрачных детях, любовницах?

4. А вы готовы оплачивать психологов детям, чьи матери будут говорить им, что не хотели их и ненавидят их?

Или сделать этих детей да хотя бы председателями областных судов(неплохая потребительская кормушка)?

Все о вас, дорогие мои поборники нравственности, известно.

Ксения Собчак

Безусловно, обсуждать аборт с отцом ребёнка необходимо, но решающего права голоса у него нет.

Я не агитирую за аборты. Я бы хотела, чтобы все женщины рожали здоровых детей, которых планировали и ждали. Я бы хотела, чтобы материнство всем было в радость. Но при этом у каждой женщины должен быть выбор, который никто не праве искусственно блокировать.

Бремя лежит на женщине, ей и решать

Не мужчине вынашивать ребёнка, проживать все эти триместры, получать замечательные вещи типа облысения или разрывов (у многих женщин такое бывает), терпеть родовые муки (у многих женщин это именно муки) или отходить от кесарева. А потом ещё и кормить (опять же — у многих женщин это отнюдь не безболезненный процесс). Кому-то роды даются легко, кому-то тяжело и сложно. Так кто через это проходит? Кто тут рискует своим здоровьем? Да, мужчина участвовал в зачатии, но дальнейшее бремя лежит на женщине, ей и решать.

В масштабе страны то же самое: дискуссии о материнстве адекватно вести только женщинам, каких бы взглядов они ни были — пролайф или наоборот. Не мужчинам. Не их тела. Не их риски. Не их дело.

Что касается времени “на подумать” — а если сроки поджимают? А если решение надо принять сейчас и остаётся условная неделя? Сколько должна думать женщина до точки невозврата? И где гарантия, что государственные клиники не будут искусственно затягивать и “бюрократизировать” процесс, навязывая роды женщинам, которые этого не хотят?

Против ограничения абортов выступила также глава думского комитета по делам семьи Нина Останина.

Запреты ведут только к увеличению числа подпольных абортов и к росту младенческой и материнской смертности, указывают многие комментаторы.

Дмитрий Колезев

Государство усиленно взялось за аборты. Пока в виде возможного запрета абортов в частных клиниках (по статистике, это около 1/5). Выступают депутаты, готовится законопроект, на днях вот патриарх Кирилл предложил запретить "склонять" женщин к абортам и пообещал, что тогда рождаемость увеличится "как по движению волшебной палочки" (а мы-то думали, что РПЦ не очень любит магию!).

Слово "запрет" пока никто не произносит. Но тренд именно такой. В государственных клиниках разрешение на аборты можно как угодно ужесточать какими-нибудь ведомственными актами Минздрава, которые будут стараться принимать по-тихому и фактически дойдет до запрета, за исключением медицинских показаний. Уже сейчас, чтобы получить право на аборт в государственной клинике, женщина часто должна пройти специальную комиссию и беседу, на которой ее будут отговаривать от прерывания беременности.

Запрет абортов увеличивает число родившихся детей сейчас, но уменьшает их число потом

Тема запрета абортов многократно обсуждена в разных странах, где их пытались или пытаются запретить. Мне кажутся важными три тезиса:

1. Специалисты любят повторять фразу: "Невозможно запретить аборты, можно запретить только безопасные аборты". В условиях запрета абортов женщины делают их подпольно. Сразу растет материнская смертность (по американским оценкам, которые публиковались, где-то на 20-30%).

2. Запрет абортов не улучшает демографию. В Польше законодательство по абортам жесткое, там рождаемость 1.5 ребенка на женщину. Во Франции мягкое, там 1.8. В Техасе запрет абортов дал увеличение числа родившихся детей на 3% (как считают специалисты, краткосрочное).

3. Запрет абортов увеличивает число родившихся детей сейчас, но уменьшает их число потом. Женщина, которая прерывает беременность, к этой беременности сейчас не готова. Когда она будет готова и захочет, она родит ребенка. Но если она сейчас не сделает аборт, то "потом", когда она теоретически была бы готова к тому, чтобы стать матерью, у нее ребенок уже будет. Нежеланный и поэтому, возможно, сделавшей ее несчастной. И она вовсе не обязательно решит родить второго.

Ну и последнее: когда аборты запрещены или ограничены, больше детей растут в бедности, без родительской любви или вовсе бросаются родителями. Мне кажется это куда более грустным, чем прерывание беременности.

Татьяна Пуш

Я тут нагуглила статистику Минздрава по абортам. Так вот, именно это ведомство называет цифру в 500 тысяч по всей стране. Но, поскольку статистика у нас ведется криво, то в нее входят и выкидыши, и замершие беременности и аборты по медицинским показателям. Покопалась ещё немного, опять же Минздрав дает цифру – меньше 200 тысяч абортов по желанию женщины. (Нашла, правда, еще какие-то безумные цифры под два миллиона, но эксперты, экспертность которых мне понять так и не удалось, типа включили в нее не только медикаментозные аборты, но и средства экстренной контрацепции, покупка которых, заметим, не означает что женщина была беременна, а говорит о том, что женщина предполагает, что в ее ситуации может наступить беременность).

Будут покалечены десятки тысяч судеб

И нет, запрет абортов – не даст даже прироста в эти 200 тысяч.

Часть женщин найдёт лазейку и сделает аборт.

Еще часть женщин рискнёт на подпольный аборт, и либо умрет, либо потеряет здоровье. Что кстати, даст минус рождаемости, ибо мертвые женщины точно не могут никого родить. А проблемы со здоровьем – заберут шанс у этой же женщины в другое время и других обстоятельствах родить ребенка.

Еще часть женщин уедут за границу и сделают аборт там

И в результате, конечно, будут покалечены десятки тысяч судеб. Но, как показал, например, опыт Польши – после запрета абортов рождаемость там прямо хорошо упала...

Короче, такая вот фигня.

Однако российских законодателей это волнует мало, констатирует блогер Анатолий Несмиян:

Если подпольных абортов в стране в три раза больше, чем легальных, то что нужно сделать? Правильно, запретить легальные. И наступит нирвана. Всё по фен-шую.

В стародавние времена в школах был предмет – логика. Его отменили. И теперь в жизнь выходят люди, которые неспособны создать в своей пустой голове простейшие причинно-следственные связи. Поэтому и такие предложения за гранью любого здравого смысла.

Если в стране настолько огромное число нелегальных абортов, то у этого есть социально-экономические причины. Поэтому умный человек начнет размышлять – а что это за причины? как их преодолеть? что для этого нужно сделать?

Но умных людей в депутаты не берут, там отбор по другому принципу. Отсюда и предложения – строго в рамках отбора.

Логика у депутатов другая: если уж начали все запрещать, нельзя останавливаться, пишет экономист Константин Сонин:

"Сиди дома, рожай детей" – это инструмент авторитарного контроля

Надо понимать, что основной смысл нынешней пропагандистской и административной кампании "сиди дома, рожай детей" – это, конечно, НЕ для того, чтобы население увеличивалось. (Русско-украинская война и репрессии привели к рекордному падению рождаемости.) И НЕ просто следствие архаичности и отсталости путинской власти.

"Сиди дома, рожай детей" – это инструмент авторитарного контроля, инструмент для удержания власти. Проще удерживать власть, когда страна – в том числе и семья – организована как жесткая иерархия. Это плохо для развития и движения вперёд, но очень удобно для того, чтобы Путин и Ко удерживались у власти.

Путинский режим выпустил на волю мракобесов и теперь вынужден плясать под их дудку, считает политолог Владимир Пастухов:

В тени морально амбивалентой и в принципе эпикурейской культуры путинизма как плесень после дождя в темном углу развилась субкультура псевдорелигиозного фанатизма. Эта культура ведет себя по отношению к путинской системе власти приблизительно так же, как обычная плесень по отношению к дворцу в Геленджике: она ее съедает. Сначала прячется за фальшь-панелями призрачной империи, а потом выступает сквозь стены и захватывает все пространство. Такой вот вышел архитектурный просчет у реконструкторов истории. Все дело, оказывается, в пазухах, где плодится черти что.



В итоге власть вынуждена идти этой плесени навстречу и делать одну уступку за другой ее извращенному и витиеватому сознанию. Суррогатное материнство пало вслед за ЛГБТ-сообществом, предваряя собою кажущийся уже неминуемым запрет абортов. Нужно ли это Путину? Конечно, нет – зачем ему плесень во дворце? Может ли он это остановить? – Боюсь, что тоже нет. Именно режим религиозных фанатиков, которые первым делом сожрут "дона Рэбе", а потом уже и всю остальную Россию, начинает просматриваться как самый печальный сценарий путинского исхода.