Целью атаки дронов в Энгельсе мог быть военный аэродром

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке беспилотников на Энгельс. По его словам, повреждена гражданская инфраструктура, никто не пострадал.

Телеграм-каналы публикуют видео и фото с кадрами попадания дрона в многоэтажный дом. По данным ASTRA, этот жилой дом находится в двух километрах от взлетно-посадочной полосы военного аэродрома Энгельс.

Именно аэродром, согласно анализу украинских мониторинговых телеграм-каналов, был целью беспилотников.

В свою очередь исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что в результате обстрела поселка Суземка погибли пятнадцатилетняя девочка и её бабушка. Еще одна местная жительница получила ранения. По данным Ковальчука, один дом полностью уничтожен, повреждены четыре дома, хозпостройки, автомобиль и трактор.

Оперштаб Белгородской области сообщил о пятерых пострадавших. В Шебекине при детонации FPV-дрона пострадали три жительницы 13, 16 и 18 лет. В хуторе Церковный от удара дрона по автомобилю ранения получили два человека.

Минобороны России отчиталось о 375 сбитых украинских беспилотниках над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

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