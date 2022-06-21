Цена свободы Тайры: российские "патриоты" возмущены ложью властей

17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении из плена волонтера и парамедика Юлии Паевской (позывной "Тайра"), задержанной российскими военными недалеко от Мариуполя. Пропагандистские СМИ в России подавали ее пленение как "захват опасной неонацистки", и то, что ее выдали украинским властям, заставило многих задаться вопросом, на кого обменяли такой ценный кадр.

Пока власти отмалчивались, журналистка Первого канала Ирина Куксенкова написала, что "Тайру" обменяли на Адама Саидова, 20-летнего сына Мурада Саидова, заместителя представителя главы Чечни в аннексированном Крыму – как утверждала Куксенкова, за 25 миллионов рублей и в обход официальных каналов.

Эта версия вызвала взрыв возмущения в "патриотических" блогах и стала быстро обрастать подробностями.

Сергей Марков

Итак. Что более менее известно про обмен известной неонацистки Тайры, который вызвал бурю в интернете.

1. Обменена на Адама Саидова, 25 лет, сына "авторитета" Мурада Саидова.

2. "Авторитет" еще и доплатил 25 млн рублей.

3. Адам Саидов был ранее фактически взят в заложники СБУ.

4. Мурад Саидов сам из Мелитополя, ранее бежал оттуда из-за проблем. Сын остался.

5. Сейчас Мурад Саидов помогает, видимо, устанавливать пророссийскую власть в Мелитополе.

6. Силовики не знали об этом обмене. Силовики очень разгневаны. Именно силовики дали информацию об этом обмене корреспонденту Первого Канала для публикации.

7. Руководство ДНР не знали об этом обмене.

8. Мурад Саидов "авторитет", участвует в разных схемах и разборках и группировках. Его сын Адам ни в чем таком не участвует, просто молодой парень. Он был взят в заложники СБУ ни за что, просто как сын "авторитетного " отца, живущего в России. Может и для рэкета собственности.

9. С украинской стороны обмен курировала именно СБУ. Там видимо и 25 миллионов рублей. Берут в СБУ рубли то, ничего что они российские.

10. Сама Тайра по взглядам неонаци, но в боевых действиях Азова, возможно и не участвовала. Отиралась рядом. "Парамедик". Девиантное поведение, девушка "с низкой социальной ответственностью". Видимо, и сотрудничала с разными спецслужбами. Но не как суперагент, а как странный человек скорее. Она кстати, и руководитель ассоциации Айкидо.

11. Тайный обмен неонацистски из Азова на сына "авторитета " вызвал огромный взрыв недовольства со стороны активной части патриотического сегмента российского общества. То есть со стороны реальной поддержки власти.

12. Никаких официальных объяснений пока от российских официальных лиц так и нет. Не знают, что сказать, видимо.

13. Наиболее вероятно, это просто коррупция. На войне бывает.

14. Других внятных версий нет.

15. Чтобы больше такого не было, сразу после этого случая командиры неонацистского Азова переведены из ДНР в Лефортово.

Сыны Монархии

Забавно, что вчера, когда все нормальные люди справедливо вопрошали: на кого и зачем мы обменяли военную украинскую преступницу Тайру?

Анонимные военные каналы, с придыханием и восторгом, нам писали:

"Ребята, потерпите, вы даже не представляете на кого ее обменяли. Это очень важные люди. Вы удивитесь".

Ну, вот, мы потерпели, и реально все охренели, вот только, плохом смысле этого слова. Судя по той информации, которая гуляет по Телеге, в том числе от уважаемых военкоров федеральных СМИ – Тайру сменяли на украинского полукриминального чеченца. Даже не принимавшего участие в боевых действиях. Просто родственник важного человека. Еще, говорят, и бабла заплатили.

Если эта информация подтвердится, то это сильнейший удар по всем. По России, по российским силовикам, и даже по нормальным чеченцам.

Мне интересно, что сейчас об этом всем думают бойцы ДНР, армии России и те чеченские росгвардейцы, которые брали с ними вместе Мариуполь. Которые теряли там убитыми и ранеными своих товарищей.

И на блокпостах пачками ловили этих "Тайр", чтобы они не смылись под видом мирняка от ответственности.

В целом, Тайру можно было обменять, но на сто наших простых ребят, которые попали в украинский плен на поле боя. Против такого обмена никто бы не возражал.

Многие провластные комментаторы сетовали на то, что об освобождении "Тайры" из плена россияне узнали из украинских СМИ и что власти эту историю не комментируют.

историк-алкоголик

Чем занималась российская машина пропаганды в пятницу и субботу, когда эту самую Тайру меняли и факт обмена начали пиарить украинцы? Правильно! Подсвечивали ПМЭФ и речь Путина. Речь причем абсолютно тривиальную, ничего нового он не сказал, эпохальных заявлений не было, речь, как речь, он таких за 22 года наговорил под сотню штук. Зацепиться в ней буквально не за что.

При этом в подсветку грохнули какую-то уйму денег, даже не считая стоимости самого ПМЭФ, просто сколько бабок в тг-каналы залили, блогерам раздали. И все это разом сгорело в "Тайрагейте", буквально суток не прошло с момента произнесения речи, и про нее все забыли, бабки начали заливать в оправдание очень странного обмена пленными. Украинцы точным попаданиям уничтожили достаточно большой объем главного ресурса информационной мощи противника – денег.

Ярослав Белоусов Z

Итак, вторые сутки прошли с момента появления новости об обмене Тайры.

Молчание со стороны российской власти красноречивее любых слов подтверждает всю эту историю.

Итак, о чем она?

В России существуют две взаимоисключающие тенденции. Первая – на унификацию административно-территориального устройства и правовой системы. Сюда входит и укрупнение субъектов РФ за счет "недонациональных" автономных округов, и ликвидация именования "президента Татарстана". Вторая тенденция – вызревание "государства в государстве". Обмен Тайры на Саидова – это всего лишь одно звено в длинной цепочке событий. Пока они происходили в чисто символическом пространстве (прошлогодние учения в Чечне без российских флагов, скандал с экзаменами на краповые береты), то все терпели. Но когда это произошло на фоне вооруженного конфликта и затронуло интересы и положение многих групп (военкоры, элиты ДНР, ЛНР и освобожденных территорий, ВС РФ), возмущение оказалось колоссальным.

Долго сосуществовать эти две модели не могут, так как основаны на противоположных интересах и целеполагании. Когда в разгар конфликта осуществляются действия в интересах некоей мелкой группы и наперекор государству, это в корне подрывает авторитет официальной власти.

Специально обращаю ваше внимание – это проблема не из сферы межнациональных отношений. Сейчас стало очевидно, что интересы некоторых кланов одного из субъектов РФ оказались выше не только интересов всего чеченского народа, но и русского и остальных народов России, а заодно и федеральной власти.

Впрочем, эта власть такая, что может и утереться. Но тогда урон окажется просто чудовищным.

В "Московском комсомольце" тем временем новость об освобождении Паевской выглядела так, что редакции пришлось за нее извиняться.

Может, в "МК" просто скопировали формулировку из украинских источников, но то, что скандал вокруг обмена "Тайры" разгорелся с подачи сотрудницы Первого канала, стоит того, чтобы призадуматься, считает Олег Кашин:

Сейчас напишу наивный пост.

Вообще интересно (и кто упрощает, тот глубоко неправ) – вот этот скандал с Тайрой полностью дело рук модной дебютантки Куксенковой, не было бы ее, так бы и замяли – типа так надо, обменяли на летчиков и все такое.

И дальше непонятно. Если у нас тоталитаризм, то должна быть вертикаль. Она на Первом канале работает, то есть получается, что за скандал ответственность несет Эрнст, так? Очевидно, не так. Т.н. военкоры – какая-то отдельная социальная группа, и начальство у нее тоже какое-то свое. Шойгу? Но не сам же. А кто у него за медиа отвечает (не знаю!) – Ильницкий какой-нибудь? А может, вообще военкорами командует Пригожин? А может Потупчик? Они же в телеграме все прежде всего.

А может, у них там на самом деле царит беспорядок и анархия, и Эрнст думает, что Куксенкова выполняет распоряжения Шойгу, а Шойгу думает на Эрнста, и в итоге она сама по себе, и скандал, который патриотические комментаторы (необоснованно, конечно, но всерьез) называют внутриполитическим кризисом – это сугубо ее история? И это уже получается не тоталитаризм, а какая-то Америка времен Буша с Мэрил Стрип в роли журналистки, которая до чего-то важного докопалась.

(Но поскольку это Россия, Куксенкову в финале должны отравить новичком).

Пропаганда настолько демонизировала "Тайру", что "продать" публике ее освобождение теперь будет непросто, отмечали многие комментаторы.

Кирилл Шулика

История с освобождением Тайры офигенная просто.

Она на свободе и на Украине, хотя после ее плена вся братия военкоров говорила о трибунале и почти что смертной казни, ибо фашистка, бандеровка и все такое. На НТВ часовой фильм был о том, какая она бандеровка ужасная.

И что? А то, что ее отдали Украине даже без всякого обмена. Просто отпустили за взятку. Вот так может оказаться и с приговоренными к смертной казни в ДНР. И ведь реально, не поменяли не то, что на солдат, а даже не на зачуханного Медведчука.

Дмитрий Колезев

История довольно запутанная. Адам Гриценко (Саидов) — сын заместителя полпреда Рамзана Кадырова в Крыму, насколько известно — житель и гражданин Украины, который участия в боевых действиях ни с какой стороны не принимал и пленен не был. Его отец Мурад Саидов якобы был назначен Рамзаном Кадыровым комендантом (в других источниках — "смотрящим", что может более соответствовать реальности) оккупированного Мелитополя. Есть информация, что до 2012 года Саидов-старший жил в Мелитополе, был криминальным смотрящим за городом.

В середине апреля было опубликовано видеоинтервью Саидова-младшего, в котором он заявил, что не поддерживает войну и назвал кадыровцев "трусливыми", "прогнувшимися под Путина". На видео не похоже, чтобы молодой человек говорил под принуждением.

И вот спустя пару месяцев по какой-то совершенно непонятной схеме разрекламированная как "зверская нацистка" Тайра обменивается на Адама Саидова. История выглядит некрасивой с обеих сторон. С российской — понятно, теперь другим пропагандистам приходится оправдываться в соцсетях и говорить, что НТВ явно преувеличили, Тайра никакая не нацистка, обычная медсестра, и вовсе не обязательно было ее удерживать в плену. В стане пропагандистов, как я понимаю, жуткий скандал. С украинской стороны — есть подозрения, что гражданина Украины Адама Саидова могли против его воли передать российской стороне (отцу), и теперь жизнь молодого человека, критиковавшего кадыровцев, под угрозой.

Сталина Гуревич

Скорее всего объяснение будет такое: "установлено, что Тайра к убийствам и пыткам не причастна, не нацистка, а совсем наоборот – представитель самой гуманной профессии, поэтому решили перед днём медика выпереть ее обратно, к малым детушкам, ибо мы за гуманизм и дело мира. А про Саидова и 25 миллионов придумал Черчиль в 18 году – не читайте всяких мутных военкоров". Ну или как-то в этом духе.

Самое отвратительное в этой истории – это то, что мы сами, своими руками и непредсказуемыми по своей глупости решениями разрушаем в людях веру в нашу правду.

Выводов не будет, морали тоже. Противно.

Подобные объяснения действительно скоро появились.

Пул N3

Страсти по Тайре не стоят и выеденного яйца. Если обмен и состоялся, то наши сбросили крайне бесполезного персонажа, распиаренного по обе стороны информационного фронта. На деле банальная санитарка, не представляющая интереса в расследовании реальных военных преступлений.

Пора перестать раздувать из каждого пленного с татуировками нереально опасного викинга-берсерка. Зачастую обычные злые клоуны с мусором в голове. А на реальное зло Россия укажет. Без истерик и мифотворчества. В строго уголовном порядке.

Есть и призывы к гуманизму.

Максим Шевченко

Я сейчас напишу крайне непопулярные и непопулистские мысли об обмене пленённой в "Азовстали" Юлии Паевской "Тайры" на Адама Саидова.

Хоть что-то человеческое во всей этой бесчеловечной истории с СВО.

Хоть кто-то, на фоне тотальной пропагандистской бессмысленности и культивируемой злобы, сохранил способность к спасению людей.

Власть и ее добровольные помощники с обеих сторон пытаются расчеловечить людей, обозначая жителей Украины и ДНР с ЛНР, с одной стороны, «нациками», «националистами», «бандеровцами», «укропами», а, с другой, – «сепарами», «ватой», «колорадами», «рашистами».

Пропаганда гремит цифрами – «уничтожено 100 националистов», «замочили 40 рашистов».

Искалеченные тела, разорванные куски человеческого мяса, боль, ужас, страдание…

Это сознательная тотальная дегуманизация бывшего пространства общей судьбы и общей жизни.

И вот, на этом фоне, возникают конкретные имена и конкретные судьбы.

Не в контексте «казнён», «убит», «зачищен», «уничтожен», в смысле – «вернулся домой», «остался жив».

Занавес беспощадной войны и резни, который вывешивают, как правило, те, кто сам не сражается и не сидит под минами и снарядами, чуть-чуть разорван.

В чем проблема?

В том, что парня зовут Адам, а не Сергей, например?

А, если бы обменяли не чеченца (думаю, по тем же каналам, по которым, в 2014 году, Рамзан Кадыров вывез из подвалов СБУ журналистов "Life” Марата Савченко и Антона Сидякина, за что тогда ему все рукоплескали), а, скажем, пленного российского офицера с русским именем – вы бы радовались?

В противоположном лагере тем временем глумятся над "патриотами".

Иннокентий Буковский

Как распределись роли в операции по обмену парамедика из Азова:

Чеченцы – не кинули своего и пошли договариваться

Украинцы не кинули своего и пошли договариваться

Ребята из ЛНР/ДНР подняли денег

Российские военные – не при делах

Патриоты с буквами Z и V – [наглое вранье в лицо] два дня подряд (им в принципе можно было все что уголно рассказывать, что обменяли на самого Зеленского. Они б и это репостили с умными лицами)

Ненависть "патриотической общественности" по отношению к чеченской верхушке, которая якобы договаривается за кулисами о выкупе своих детей из украинского плена, достигла такого накала, что в скандал пришлось вмешаться руководству Чечни: Рамзан Кадыров написал пост, в котором отрицает обмен Адама Саидова на "Тайру", критикует Куксенкову и грозит ей уголовной ответственностью по статье 207.3 (за ложные сведения о действиях вооруженных сил РФ).

Ирина Куксенкова написала, что ей лично позвонил Ахмед Дудаев, чтобы опровергнуть информацию о причастности Мурада Саидова к освобождению Юлии Паевской.

Мне позвонил (уж не знаю где телефон добыл) министр информации Чечни Ахмед Дудаев и озвучил свою позицию по сложившейся ситуации с Тайрой – с полной ответственностью заявил, что ни Иса Хачукаев, ни Мурад Саидов никакого отношения к тому, что Тайра оказалась на Украине, не имеют. Если так, то это хорошо и дальнейший круг поисков сужается. Дудаев, правда, обвинил меня в провокациях и подрыве авторитета всей Чеченской республики. Но вот кому-кому, а мне не нужно рассказывать как чеченцы отчаянно воюют и проливают свою кровь в СВО, я не дома на диване войну смотрела. Эта история не про национальность, а про коррупцию. Мы – военкоры – всего лишь стараемся разобраться в ситуации и докопаться до истины. А уж кто выдал Украине нацистку Тайру – житель Ивановской области, Башкирии или Чечни – это даже не вопрос.

Итак, позицию Исы Хачукаева и Мурада Саидова мы услышали и приняли. Дай Бог, чтобы было так. Но мои источники, с которыми я работаю двадцать лет, продолжают стоять на своём и утверждают, что вопросом Адама Гриценко занимался заместитель начальника Главного управления разведки Украины полковник Дмитрий Усов, якобы, он выпустил Гриценко из-под стражи в Запорожье, после того, как Тайра оказалась на Украине...

В общем, думаю что правоохранительные органы разберутся кто и по чьему указанию отпустил нацистку. Все чего бы хотелось мне – это правды.

Но правды от властей журналистка Первого канала вряд ли дождется – как и другие провластные блогеры, которым так ничего толком и не объяснили.

Екатерина Винокурова

Извините, но история с Тайрой – это уже какие-то врата Расёмон.

Первая развилка.

Так она – нацистка, которая убила родителей маленьких детей или просто медик, но медийная персона?

Вторая развилка.

Так был обмен или не было, если да – на кого?

Третья развилка.

Так кто и кому заплатил 25 млн рублей?

Четвертая развилка.

Претензия в том, что обмен был, что его не было, или что он стал публичным?

Пятая развилка.

Так публичным он стал, так как об этом написала журналист Первого канала или украинская сторона?

И вот я вижу каждый час все новые версии и разные комбинации вариантов.

Пока ни на одну развилку нет убедительного ответа.

Самый пока адский вариант – это "заткнитесь, не вам государство спрашивать".

Александр Коц

Если это действительно мутный договорняк с целью вытащить чеченского (или какого бы то ни было другого) мажора , то это свинство. И по отношению к нашим пленным, которые заслужили того, чтобы их вытаскивали в первую очередь. И по отношению к тем, кто Тайру эту брал в плен.

Чеченская сторона эту версию опровергает. Но в любом случае, замалчивание и отсутствие официальной реакции в очередной раз сыграли на руку украинской пропаганде, которая, похоже, научилась достигать максимального информационного эффекта минимальными средствами. Пользуясь "национальными особенностями российской политики".

Подобрали фигуру, которая вызовет взрывной эффект. И не прогадали – те, кто должен объяснять, молчат, в Телеграме праведный гнев, лихие в прошлом командиры полоскают отечественных "пропагандонов" (ну а кто ж еще виноват, до них проще всего дотянуться), [украинцы] в выигрыше и там, и там.

Это, к слову, не единичный случай. Обо всех обменах мы узнаем исключительно с украинской стороны. И в итоге не знаем, кого вернули домой. И кого отдали.

Анатолий Несмиян

История с обменом пленной участницы "Азова" на сына уважаемого авторитета не завершилась. Она продолжает вяло развиваться. По поводу "обмена"уже высказались не менее уважаемые люди, которые с гневом отвергли факт обмена и назвали врагами и предателями родины тех, кто употребляет это слово. По всей видимости, слово "обмен" скоро станет таким же запретным, как и "мир", Роскомнадзор будет беспощадно банить и раздавать административные штрафы, а гестапо будет заворачивать ласты за попытку его произнести.

При этом то, что освобождение Тайры-Паевской произошло, никто не отрицает. А как тут отрицать, если освобожденная — вот она. В итоге официальной версией становится — мы ее просто выпустили. Ну вот так получилось. Почему — мы вам не скажем. Не обязаны.

Естественно, что уже подключилась артиллерия пропагандистов, которые усугубили ситуацию. Маститые эксперты уже начали глубокомысленно рассуждать, что это жжж неспроста, это многоходовая история, где партия мира сыграла против партии войны, заставив последнюю ошибиться...

Но все это какая-то возня, не имеющая к жизни никакого отношения. Ну, произошло и произошло. В конце концов, власть так часто плевала на всех, что удивляет удивление этим фактом. Плевала, предавала и продавала. "Мы будем стоять за спинами женщин и детей!" – и сразу после этого великий вождь задергал ножкой, как только приехал швейцарский президент. И слился. Вся эта похабная восьмилетняя байда — сплошные договорняки, предательство и вранье. Поэтому история с "не-обменом" Паевской на авторитетного сына — просто ма-а-аленький эпизод в бесконечной цепи таких же эпизодов. Не первый и далеко не последний. Завтра будут такие же. Да почему завтра? Уже сегодня.