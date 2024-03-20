Центризбирком подвёл итоги голосования за рубежом

Российский Центризбирком опубликовал окончательные результаты голосования на президентских выборах на участках за рубежом.

По официальным данным, за Владимира Путина за границей проголосовали более 72% избирателей. Второе место занял представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков. У него более 16,5 % голосов. У Николая Харитонова из КПРФ – чуть больше 2%, у представителя ЛДПР Леонида Слуцкого – меньше 2%.

Даванков обошёл Путина в 15 странах Европы, Парагвае, Аргентине и Израиле.

Всего за границей проголосовали почти 400 тысяч россиян.

В общей сложности, по данным ЦИК, Путин по итогам голосования набрал больше 87% голосов.

Полученный Путиным результат стал максимальным за пять раз, когда он выдвигался на пост президента России с 2000 года. На предыдущих выборах в 2018 году он переизбрался с 77% голосов. В 2020 году Путин подписал указ о поправках к Конституции, которые позволяют ему оставаться у власти ещё два срока.

Путин шёл самовыдвиженцем. Антивоенных кандидатов – журналистку из Ржева Екатерину Дунцову и муниципального депутата из Долгопрудного Бориса Надеждина – ЦИК России до выборов не допустила. Дунцовой не разрешили сбор подписей. Надеждин собрал в свою поддержку более 200 тысяч подписей, однако ЦИК обнаружила в них недопустимый "брак". Оспорить отказ в судах Надеждину не удалось.

Запад назвал выборы несвободными и несправедливыми.

Голосование за президента России проходило и на оккупированных территориях Украины, а также в аннексированных Крыму и Севастополе. Западные страны осудили проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Итоги голосования там признаваться не будут. Местные жители рассказывали, что на них оказывали давление, принуждая к голосованию.