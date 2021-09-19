ЦИК шифрует статистику выборов, затрудняя анализ результатов

Данные о результатах выборов на страницах Центризбиркома России закодированы - на это обратил внимание специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин. зашифрованы, обнаружил специалист по электоральной статистике. Кодированная публикация результатов голосования не позволяет их копировать для анализа и сопоставления.

Ранее уже были зашифрованы результаты прошлых выборов. Шпилькин изучил исходный код страницы с результатами голосования на участке номер 511 во Владивостоке в 2016 году и обнаружил, что цифры заменены буквами шифра.

"Если попытаться скопировать данные со страницы, вместо чисел тоже будут эти странные буквы. Не знаю, до какой степени надо бояться собственных граждан, чтобы делать такое" - написал Сергей Шпилькин в Фейсбуке.

"Немецкая волна" обратила внимание на то, что ещё в середине лета стало известно: во время выборов в Госдуму не будет единого, открытого для всех граждан портала наблюдения за избирательными участками. Вместо этого трансляция ведется на служебном портале, доступ к которому имеют только члены избиркомов, а также партии и кандидаты.

На прошлых выборах в России трансляции с камер видеонаблюдения на участках зачастую содержали доказательства фальсификаций