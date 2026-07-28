Центробанк меняет концепцию. В России могут включить печатный станок

Параллельно со снижением ставки на четверть процентного пункта Банк России пересмотрел среднесрочный макроэкономический прогноз. Темпы роста экономики будут ниже: нижняя граница диапазона опустилась до нуля. А инфляция выше предыдущего прогноза на 1,5 процентного пункта, что фактически говорит о стагфляции. Дефицит бюджета по итогам года превысит 8 триллионов рублей. Для его финансирования придется включать печатный станок.

Банк России, похоже, меняет концепцию. Будучи не в состоянии даже приблизить уровень инфляции к целевым 4% годовых, руководство регулятора решило пойти навстречу пожеланиям бизнеса, правительства, а также лично Владимира Путина, и продолжить снижение ключевой ставки, пусть и не теми темпами, которые всех бы устроили. Ставка с прежних 14,25% опустилась до 14%. Параллельно Банк России обновил среднесрочный макроэкономический прогноз, просто увеличив свое видение инфляции по результатам года с 4,5-5,5% до 6-7%.

Справедливости ради следует признать, что ни сохранение ставки на предыдущем уровне, ни даже ее повышение были не в состоянии загнать рост цен в рамки предыдущего прогноза. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина объяснила разгон инфляции влиянием топливного кризиса, который привел к удорожанию моторного топлива и начал распространяться на другие товарные группы, а также привел к резкому росту инфляционных ожиданий.

Любопытно, что и Набиуллина в своем заявлении, и аналитики ЦБ в своем обновленном прогнозе исходят из того, что выбывшие из строя мощности российских нефтеперерабатывающих заводов к концу года постепенно вернутся в строй. То есть никаких новых ударов по НПЗ оценки Банка России не подразумевают, не говоря уже о каких-то других ударах, способных спровоцировать аналогичные топливному кризису "шоки предложения" в других отраслях.

Загнать годовую инфляцию в новый диапазон будет непросто

Впрочем, даже при таком благоприятном (хотя и не слишком вероятном) развитии событий загнать годовую инфляцию в новый диапазон будет непросто. Уже к 20 июля накопленная с начала года инфляция приблизилась к 5%, и это в разгар сезонного плодоовощного снижения цен. А впереди еще повышение с 1 октября тарифов на услуги ЖКХ, которое всегда дает существенный толчок росту цен. В 2025 году, например, после примерно такой же, как запланировано на текущий год, индексации тарифов, инфляция одномоментно выросла на 0,8 процентного пункта. Кроме того, важным "фактором неопределенности", по словам Набиуллиной, являются параметры бюджета, от которых самым непосредственным образом зависит соотношение между спросом и предложением в экономике, а значит и цены.

В обновленном прогнозе Банка России дефицит бюджета увеличен на 2% ВВП, то есть примерно на 4,5 триллиона рублей. В сумме с заложенными в законе о бюджете 3,8 триллиона это дает 8,3 триллиона. Снижение ставки при таком "бюджетном стимуле" может показаться неоправданным, однако это суждение справедливо лишь когда речь идет о нормально функционирующей экономике. В российских условиях рост цен обусловлен уже не только и даже не столько опережающими темпами роста спроса, простимулированного правительственной щедростью, сколько спадом предложения.

И речь не только о "шоке предложения" на топливном рынке. Удовлетворяющие потребительский спрос гражданские отрасли экономики с конца 2024 года либо стагнируют, либо сокращают выпуск продукции. В обновленном прогнозе Банка России ситуация нашла отражение снижением прогноза по росту российской экономики. Всего на 0,5 процентного пункта, но нижняя граница нового диапазона "уперлась" в нулевой рост, ниже которого в России перед выборами ни один официальный прогноз опуститься не может. В этих условиях, если продолжать "давить" дорогими кредитами гражданский сектор экономики, можно добиться ровно противоположного эффекта – дальнейшего сокращения предложения товаров и услуг в результате банкротства перегруженных долгами предприятий. Спрос же продолжат подогревать бюджетные расходы.

Банк России фактически признал, что в стране развивается стагфляция

Повысив прогноз по инфляции и снизив прогноз по росту ВВП, Банк России фактически признал, что в стране развивается стагфляция. И что даже при "бюджетном стимуле", который приближается к 4% ВВП, экономика если и способна расти, то только в рамках статистической погрешности. Да и то если повезет, и удары украинских беспилотников не приведут к новым "шокам предложения".

Есть еще одна небольшая деталь, о которой не упомянули ни Набиуллина, ни аналитики Банка России, писавшие комментарии к обновленному макроэкономическому прогнозу. Это источник средств для финансирования рекордного бюджетного дефицита. Вопрос отнюдь не праздный, учитывая, что министерство финансов вынуждено было отменить на неопределенный срок проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа. Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. За день до заседания по ставке финансовое ведомство зарегистрировало два выпуска облигаций федерального займа с плавающим купоном в общей сложности на полтора триллиона рублей и с погашением в 2037 и 2042 году, которые выкупят госбанки. А где госбанки возьмут на эти деньги, тоже догадаться несложно. Эмиссионный центр в Российской федерации один. Он-то и будет эмитировать или, попросту говоря, печатать рубли.