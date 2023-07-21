Центробанк России поднял ключевую ставку до 8,5%

Совет директоров российского Центробанка принял решение повысить ключевую ставку на один процентный пункт – до 8,5%.

Решения принято для сдерживания инфляции из-за роста внутреннего спроса и ослабления рубля. "Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", говорится в заявлении ЦБ.

По прогнозам Центробанка, в 2023 году "с учётом проводимой денежно-кредитной политики" инфляция составит от 5% до 6,5%.

В предыдущий раз Центробанк повышал ключевую ставку в феврале 2022 года из-за влияния на экономику полномасштабного вторжения России в Украину – с 9,5% сразу до 20%.