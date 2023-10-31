Центробанк сдувает пузырь. Новое повышение ключевой ставки

Банк России продолжает бороться с набравшими кредитов российскими гражданами и предприятиями. В минувшую пятницу, 27 октября, регулятор на очередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта до 15 процентов годовых.

Казалось, бизнес сделал все, чтобы этого не произошло. Доллар загодя не просто отогнали от 100 рублей, но и "утоптали" ниже 95. Не помогло. Потому что доллар-долларом, но на первом месте у Центрального банка инфляция. А с ней в стране все далеко не благополучно. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на традиционной пресс-конференции, последовавшей за оглашением решения по ставке, о курсе рубля практически не вспоминала. Практически сразу она перешла к росту цен: "Сентябрьское ускорение инфляции заметно превысило наши оценки. Высокое ценовое давление сохраняется и в октябре. Даже если вынести за скобки разовые факторы, текущая ценовая динамика как минимум вдвое превышает целевую инфляцию. Все индикаторы устойчивого ценового давления находятся выше цели. Тревожный сигнал – ценовые ожидания предприятий. Они близки к максимальным значениям за последние несколько лет".

Списывать рост цен исключительно на девальвацию рубля, из-за которой дорожает импорт, не совсем корректно. Команда Набиуллиной склоняется к тому, что внутренние факторы не менее, если не более значимы. По сути, Центральный банк пытается компенсировать влияние, которое оказывает резкий рост бюджетных расходов. Глава Банка России прямо об этом говорит: "Мы наблюдаем инфляцию, вызванную внутренней разбалансировкой спроса и предложения: спрос растет, рост предложения упирается в ограничения, в результате рост цен ускоряется. При этом бюджетная политика на ближайшие три года остается стимулирующей. Это значит, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, чтобы вернуть инфляцию к 4%". Поскольку принятый в первом чтении федеральный бюджет на 2024 год еще более щедр, чем нынешний, высокие ставки – это надолго. Центробанк повысил свой прогноз по ставке и на остаток 2023 года, и на 2024 год.

Попробуем, исходя из предложенной логики, оценить, насколько эффективно предложенное Банком России лекарство в виде высоких ставок поможет вылечить инфляцию. С основным тезисом о том, что предложение, в силу действующих ограничений, не поспевает за спросом, спорить бессмысленно. Действительно, не поспевает.

В ЦБ считают, что надо охладить спрос и сдуть пузыри на рынках ипотечного и потребительского кредитования. Проблема заключается в том, что кредиты подорожают не только для граждан, но и для бизнеса. Главным ограничением эксперты Банка России давно называют кадровый голод, но для бизнеса, работающего на потребительский рынок, и стоимость кредита – весьма значимый фактор. Особенно в условиях, когда за 3,5 месяца регулятор вдвое повысил ключевую ставку. Стоит напомнить, что до заседания 21 июля ставка несколько месяцев держалась на уровне 7,5%.

Это вдвойне неприятно, поскольку правительство начинает сворачивать стимулы для малых и средних предприятий. Они-то как раз и работают на удовлетворение потребительского спроса.

Сектор, который дал Набиуллиной повод говорить о "стимулирующей" бюджетной политике – военно промышленный комплекс, – от повышения ставок только выигрывает. Государство платит авансом. И платит щедро. В бюджете 2024 года расходы на оборону составили почти 11 триллионов рублей или 29% всей расходной части. Это при том, что до войны доля военных расходов не превышала 14%, да и бюджет был в полтора раза скромнее. Так что производителям снарядов за кредитом в банк бежать не надо. Оружейным заводам будет проще конкурировать с "мирными" производителями за работников. А все более многочисленные работники оборонных предприятий будут получать жалование и приходить с ним в магазин, как бы высоко ЦБ ставку ни задирал. Но в магазине не будет тех товаров, которые они сами и производили бы, не будь войны и – как любят выражаться в экономическом блоке правительства – "структурной трансформации" российской экономики. Чем более рьяно ЦБ будет бороться с инфляцией повышением ставок, тем большую долю будет отъедать у гражданского сектора "оборонка" и тем сильнее будут ползти наверх цены, поскольку гражданское производство будет сокращаться быстрее, чем платежеспособный спрос.

Проблема в том, что, отвечая за инфляцию, на факторы, которые надувают платежеспособный спрос и ограничивают производство для его удовлетворения, в Банке России повлиять никак не могут. Остановить войну и вернуть мобилизованных к станкам (или на лесоповал) они не в состоянии, поумерить аппетиты военно-промышленного комплекса – тоже. Даже критиковать излишне щедрый бюджет перед очередными выборами Путина надо с оглядкой. Вот и приходится "закручивать гайки" там, куда руки могут дотянуться. Рискуя при этом добиться ровно противоположного эффекта.