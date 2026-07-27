Центробанк ухудшил прогноз роста экономики России на 2026 год до 0–1%

Банк России ухудшил прогноз роста российской экономики на 2026 год, допустив, что ВВП может вообще не вырасти. Согласно обновленному среднесрочному прогнозу, экономика в следующем году вырастет на 0–1% вместо ожидавшихся ранее 0,5–1,5%. Одновременно Центробанк повысил прогноз инфляции до 6–7% против прежних 4,5–5,5%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила пересмотр прогноза изменением оценки предложения в экономике, внешних условий, бюджетной политики и инфляционных рисков. По её словам, весной регулятор рассчитывал на более быстрое восстановление производственных мощностей, однако эти ожидания не оправдались. Набиуллина также отметила, что рост цен на топливо уже начинает отражаться на стоимости широкого круга товаров и услуг, хотя в ЦБ считают этот фактор временным.

Центробанк также пересмотрел оценку состояния государственных финансов. По словам Набиуллиной, регулятор исходит из первичного структурного дефицита бюджета на уровне 2% ВВП. При таком сценарии общий дефицит федерального бюджета может составить около 3,6% ВВП, или примерно 8,2 триллиона рублей. Глава ЦБ подчеркнула, что это собственная оценка Банка России, которая может измениться после внесения правительством проекта федерального бюджета.

Помимо прогноза по экономическому росту и инфляции, Банк России пересмотрел ожидания по средней цене российской нефти, показателям внешней торговли и платежного баланса.