Цены на ритуальные услуги в России выросли на 30-50%

Стоимость ритуальных услуг в России за полтора года выросла на 30-50%. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.

Так, средняя стоимость кремации выросла на 36% - с 21 до 28,7 тысяч рублей. Рытье могилы стало дороже на 13% (8765 рубля), а изготовление гроба - на 52% (6729 рублей). По словам гендиректора "Похоронного дома № 1" Елены Эльсалиевой, кресты, оградки и гробы подорожали из-за роста цен на металл и дерево в 2-2,5 раза. Кроме того, за 2-3 года подорожали пиломатериалы, отметил вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК) Владимир Родькин. По его словам, в последние месяцы цены на сырье снижаются, однако конечное изделие может не подешеветь в силу подорожания логистики и роста зарплат.

По словам Эльсалиевой, компания покупала сырье в Украине, однако с началом российского вторжения руководство пришлось искать новых поставщиков. Родькин отметил, что также усложнились поставки сырья из Китая "из-за общемирового подорожания нефти и бензина". На этом фоне производители стали чаще заказывать надгробные камни в Карелии.

Эксперты отмечают, что в целом стоимость похорон не растет, поскольку родственники усопшего предпочитают экономить: например, покупают сосновый гроб вместо дорогого дубового. С начала пандемии коронавируса стоимость похорон выросла примерно на 30%, однако за последний год цена стабилизировалась.