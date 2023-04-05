"Церковь, где нет любви". Почему УПЦ Московского патриархата не верят в Украине

Уже неделю продолжается противостояние у монастыря Киево-Печерская лавра в столице Украины. До конца дня 29 марта священники и монахи должны были покинуть помещения, но остаются там при поддержке группы прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые последовали призыву руководства этой церкви "защитить святыню". От кого и что именно защищают оправдывающие войну верующие и их пастыри? Украинские власти полагают, что главная цель представителей УПЦ МП – защита позиций "русского мира" в Украине, против которой Россия ведет войну при полной поддержке предстоятелей Московского патриархата.

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" еще 10 марта расторг договор аренды с Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП). Священники и монахи УПЦ МП до сих пор остаются в помещениях монастыря и не собираются, кажется, его покидать. Поэтому государственная комиссия не провела инвентаризацию имущества монастыря. Руководство УПЦ МП призвало верующих защитить святыню, и с тех пор под ее стенами ежедневно собираются прихожане этой церкви. Украинские власти и гражданские активисты пообещали не применять силу и способствовать безопасному освобождению монастыря от представителей УПЦ МП.

Акции протеста сторонников УПЦ МП начали угасать после того, как 1 апреля Шевченковский районный суд Киева отправил на два месяца под домашний арест их главного организатора – бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (в миру – Петра Лебедя). В СМИ он получил прозвище "Паша Мерседес" – за любовь к роскоши, не соответствующей традиционно монашескому образу жизни.

30 марта митрополит Павел обнародовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с угрозами ему и его семье "божьей карой" за решение о выселении монахов и священников из Лавры. Однако причиной вручения Петру Лебедю подозрения стал не этот факт. Правоохранительные органы инкриминируют ему причастность к разжиганию религиозной вражды, оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины. Служба безопасности Украины (CБУ) обнародовала телефонные разговоры оскандалившегося митрополита, из которых следует, в частности, что он поддерживал захват российскими войсками Херсона и утверждал: "Украина сама спровоцировала войну с Россией", а "Ужгород – не Украина".

С начала развязанной Россией войны СБУ возбудила более шестидесяти уголовных дел по обвинениям священнослужителей УПЦ МП в антиукраинской деятельности. "За распространение пророссийских нарративов, оправдание агрессии России против Украины и сотрудничество с оккупационными властями" в конце 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП. С осени прошлого года СБУ проводит массовые обыски в храмах и монастырях УПЦ МП, нескольким иерархам этой церкви предъявлены обвинения в государственной измене, а 19 священников лишены украинского гражданства. Не менее пяти представителей промосковской церкви сейчас судятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и миграционной службой из-за санкций и лишения гражданства.

Пока в Лавре происходит относительно мирное противостояние, в регионах Украины, особенно на Западе страны – в Хмельницком, Ивано-Франковске, Львове Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) лишают земли, имущества и храмов. А впереди – битва и за Почаевскую лавру [Тернопольская область]. Более 30 депутатов намерены от имени Верховной рады обратиться в Кабинет министров с предложением разорвать с Украинской православной церковью Московского патриархата договор аренды на сооружения Почаевской Успенской лавры.

Украинская православная церковь Московского патриархата, согласно обнародованным в конце января 2023 года выводам религиозной экспертизы (которая проводилась по инициативе Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести), несмотря на публичные заверения руководства УПЦ МП, так и не разорвала связи с Московским патриархатом. И это не единственная претензия властей и общества к этой церкви, отмечает украинский религиовед Игорь Козловский:

Они называют себя церковью украинского народа, при этом в их среде выявлено большое количество коллаборантов

– УПЦ не монолитна, она не является целостным организмом. У этой церкви есть разные течения, и они могут даже входить в противоречия между собой. Что я имею в виду? Через полтора месяца после начала масштабной войны группа священников УПЦ МП во главе с протоиереем Андреем Пинчуком обратилась ко Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом предать церковному суду благословившего войну России против Украины главу РПЦ патриарха Кирилла, осудить как ересь идеологию "русского мира" и определить, может или нет и далее существовать УПЦ МП.

В мае 2022 года эта церковь провела экспресс-собор, по результатам которого объявила о внесении изменений в свой устав с целью разрыва отношений с Московским патриархатом. Почему государственная религиозная экспертиза опровергла это утверждение при анализе документов? Потому что после внесения корректив в уставе УПЦ осталась формулировка о том, что они действуют на основе грамоты, которую им в 1990 году вручил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В этой грамоте записано, что УПЦ соединяется с мировым православием через Московский патриархат.

Естественно, что у той части представителей УПЦ, которые имеют проукраинскую позицию после развязанной Россией войны, также возникли вопросы к своему епископату относительно статуса церкви. Однако епископат отказывается от диалога на эту тему со своим священством. И проблема заключается в том, что епископат долгое время был связан и продолжает оставаться в гибридном варианте связи с Московским патриархатом. Они понимают, что, если полностью разорвут каноническую связь [c МП], окажутся в полном расколе, поэтому и придумали название "независимая церковь", но такого понятия в православии не существует.

УПЦ оказалась сейчас в так называемой серой зоне. С одной стороны, они называют себя церковью украинского народа, а с другой – в их среде выявлено большое количество коллаборантов, сотрудничающих с оккупировавшими украинские территории российским военными и их оккупационными администрациями. Священнослужители УПЦ, как известно, встречали российских захватчиков, корректировали огонь вражеской артиллерии. Это свидетельствует о том, что сама идеология "русского мира" в общем стала их внутренней позицией.

Все это говорит об отсутствии у УПЦ базового признака христианства – любви

Долгое время они использовали язык вражды по отношению к Православной церкви Украины, что является нехристианской позицией. Это очень неконструктивно. Отсутствие диалога, как внутреннего, так и межцерковного, а также диалога с государством и гражданским обществом Украины привело к нынешней ситуации, в которой находится УПЦ.

Они не осудили ни коллаборантов своей церкви, ни священников, покинувших страну после войны и, по сути, ставших предателями Украины. Не было и никаких заявлений относительно митрополитов УПЦ, в отношении которых украинские власти ввели санкции. Но как только из их клира переходят в ПЦУ – моментально звучит осуждающая реакция, таких священников лишают сана.

В их фантазиях все происходящее скоро завершится и все восстановится

Почему УПЦ предпочитает оставаться в таком положении? В первую очередь, думаю, из-за недальновидности, отсутствия перспективности видения: долгое время они жили в иллюзии, что неприкасаемы, не делали решительных шагов ни для восстановления отношений со Вселенским патриархом Варфоломеем, ни для диалога с получившей Томос Православной церковью Украины. Все это говорит об отсутствии у УПЦ базового признака христианства – любви. А именно любовь – фундамент христианства.

Произошла своеобразная оккупация сознания идеологией "русского мира", которая отрицает существование Украинского государства, украинского народа, украинской идентичности. И эти идеологемы – об одном народе, святой Руси – они так и остаются в их сознании. В их фантазиях все происходящее скоро завершится и все восстановится. Такое "зависание", пребывание в спящем состоянии загоняет эту церковь в своеобразный тупик, – рассуждает Игорь Козловский.

Триггером активизации движения в Украине с требованием запрета УПЦ МП стали не только события вокруг Киево-Печерской лавры, но также инцидент на Западе Украины. В одном из храмов УПЦ в Хмельницком 2 апреля священники избили бойца ВСУ [соответствующее видео в фейсбуке обнародовал депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик]. После случившегося Хмельницкий областной совет принял решение о запрете деятельности УПЦ МП на территории области, а горсовет Хмельницкого прекратил право постоянного пользования земельными участками двенадцати храмов этой церкви.

За аналогичные решения проголосовали и депутаты Каменец-Подольского горсовета Хмельницкой области. Тем временем, во Львове главный храм Московского патриархата переходит в ПЦУ. О передаче в городе всего имущества УПЦ МП на баланс Львова объявил его мэр Андрей Садовый. И таких решений местных властей в Украине, судя по всему, на фоне войны с каждым днем будет все больше.

Правительство еще в январе внесло в Верховную раду законопроект, предусматривающий запрет религиозных организаций, центр управления которых находится за пределами Украины, в государстве, совершающем вооруженную агрессию против Украины, а спустя почти месяц представитель президента в Верховной раде Украины, депутат от правящей партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил в интервью "РБК-Украина", что с высокой вероятностью в ближайшее время парламент примет соответствующий закон. Но до сих пор эти законопроекты Рада не рассмотрела.

"Никаких религиозных организаций, связанных с РФ – страной-агрессором, в Украине быть не должно", – считает религиовед Игорь Козловский, но при этом отмечает конституционные противоречия:

Запрещать деятельность религиозных организаций может суд

– В Верховную раду внесли несколько законопроектов, в том числе и правительственный, все они касаются запрета Московского патриархата в Украине. Почему? У нас свобода вероисповедания [Конституция Украины провозглашает, что каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания (статья 35) и действует закон "О свободе совести и религиозных организациях"]. И то, что депутаты Хмельницкого облсовета запретили в регионе УПЦ МП, – это не их компетенция. Запрещать деятельность [религиозных организаций] может суд на основании соответствующих аргументов.

– В Украине зарегистрировано свыше 35 тысяч различных религиозных организаций. Если говорить о православных церквях, можно ли утверждать, что УПЦ МП сейчас уже не является крупнейшей религиозной конфессией в стране?

– По количеству приходов УПЦ немного превосходит ПЦУ, но не по общему числу верующих, которые эти приходы посещают. Уже несколько лет подряд стремительно уменьшается число прихожан, причисляющих себя к Украинской православной церкви Московского патриархата. Следует учитывать и тот факт, что большое количество приходов УПЦ находятся либо под старой оккупацией – в Крыму, в части Донецкой и Луганской областей, либо на недавно оккупированных Россией украинских территориях.

Если сравнить по приходам, то их количество у ПЦУ и УПЦ фактически сравнялось, у одной и у другой примерно по восемь тысяч. Но число приходов – не показатель, является церковь крупнейшей или нет. В Украине не ведется статистика верующих. В протестантских общинах предусмотрено членство, поэтому там количество верующих известно, а в приходской жизни, от слова "приходить", я имею в виду ортодоксальные церкви – православную, католическую, греко-католическую церкви, – подсчитать число верующих очень сложно.

Ориентироваться в этом вопросе можно лишь на опросы общественного мнения, и они показывают увеличение числа верующих ПЦУ и сокращение верующих УПЦ [согласно данным соцопроса, проведенного в январе 2023 года агентством Info Sapiens, 69% украинцев считают себя православными. В частности, 41% относит себя к ПЦУ, 4% – к УПЦ Московского патриархата и 24% не относят себя ни к одному патриархату]. Но это не значит, что верующих УПЦ мало, их много. Сейчас, особенно на фоне войны, когда люди говорят, что они православные, то не очень охотно указывают принадлежность к определенной конфессии, скорее говорят о своей ориентации, чем о воцерковленном состоянии.

– Глава РПЦ патриарх Кирилл, призывающий россиян идти на войну и убивать украинцев, после разрыва договора аренды УПЦ с Лаврой продолжает рассылать в различные международные инстанции жалобы на украинские власти, обвиняя их в нарушении прав человека и несоблюдении демократических норм. Что значит Киево-Печерская лавра для УПЦ МП, РПЦ, российских властей?

– Если вспомнить историю, то с появлением христианства на территории Восточной Европы – тогда Древнерусского государства – сначала был крещен Киев, потом – Новгород. Тех, кто согласился добровольно, крестил Добрыня, а тех, кто отказывался добровольно, крестили "огнем и мечом". А дальше государственная власть не занималась распространением христианства. И эту миссию евангелизации, христианизации всей Восточной Европы взяли на себя монахи Киево-Печерского монастыря.

И очень долгое время территория Северо-Восточной Руси, то есть современной части России, не принимала христианства. От 100 до 200 лет продолжался процесс христианизации этих земель усилиями монахов Киево-Печерской лавры, поэтому в православном мире она значится как мать монастырей, возникших на этой большой территории. Само полное название – Свято-Успенская Киево-Печерская лавра – то есть центральный собор Успения Пресвятой Богородицы, и если посмотреть, то во всех городах на территории Древнерусского государства, особенно на северо-востоке и даже в Кремле, центральный собор называется Успенским – в честь главного собора Киево-Печерской лавры.

Поэтому значение Лавры [для РПЦ] трудно переоценить с точки зрения церковной истории. По сути, эта Лавра – корень православия. И с точки зрения "русского мира", который базируется в том числе на православии, если этот корень уходит – во многом теряется и само основание и смысл этой идеологии.

Хотя, конечно, все это придумано, сфантазировано, и сама Киевская митрополия до конца XVII века 600 лет находилась в подчинении Константинополя и все было нормально, потому что Московская церковь в XV веке разорвала отношения с Киевской митрополией, и это их было решение. Поэтому свой отсчет они должны вести с середины XV века. Но сама идеология [РПЦ] "удревняет" свою историю. Поэтому идеологическое значение Киево-Печерской лавры для них огромно.

– Кроме Киево-Печерской лавры, из которой государство выселяет монахов и священников УПЦ МП, под крылом промосковской церкви остаются еще два крупных монастыря – Почаевская [Тернопольская область] и Святогорская [Донецкая область] лавры. Депутаты Верховной рады инициируют разрыв государством договора аренды и с Почаевской лаврой. Кроме того, Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) 28 марта решил создать религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра". Каковы перспективы расторжения государством договоров аренды с УПЦ МП в этих монастырях?

– Действительно, в Украине три, а в России лишь две православные Лавры. Что касается Почаевской лавры, есть позиция местных властей – Тернопольского областного совета [в конце 2022 года на сессии Тернопольского облсовета депутаты приняли обращение к руководству страны с призывом вернуть в госсобственность комплекс зданий Почаевской Успенской лавры из-за антиукраинской деятельности священнослужителей УПЦ МП], сейчас есть и обращение группы депутатов Верховной рады.

Ситуация там сложнее [чем в Киево-Печерской лавре], хотя в принципе юридически можно найти решение о разрыве государством договора аренды УПЦ МП этого монастыря. Однако на эту Лавру претендует не только ПЦУ, но Украинская греко-католическая церковь [УГКЦ], которая в определенные периоды истории владела этой Лаврой. Конечно же, между ПЦУ и УГКЦ может быть достаточно конструктивный диалог на эту тему, поскольку обе церкви проукраинские, и они, не исключаю, могут договориться о совместной аренде помещений Почаевской лавры. Но решение этого вопроса, очевидно, займет определенное время, так как там довольно глубоко проросли корни "русского мира".

Вокруг Успенской Святогорской лавры ситуация иная. За время войны эта древняя православная святыня неоднократно подвергалась обстрелам российской армии. Недалеко от Лавры проходит линия фронта. Город Святогорск несколько месяцев был оккупирован российскими войсками [украинские военные освободили Святогорск 12 сентября 2022 года], а сам мужской монастырь, находящийся на другом, правом берегу реки Северский Донец, россияне захватить не смогли.

Настроения монахов во главе с настоятелем Святогорской лавры, несмотря на военные действия, неоднозначные и явно не очень проукраинские. И во время военных действий, думаю, нецелесообразно заниматься ее переводом [под контроль] ПЦУ, во-первых. А во-вторых, там же тоже [как на территории Киево-Печерской лавры] заповедник, и государство может очень слабо влиять на эту территорию из-за ряда решений, принятых чиновниками в период правления четвертого президента Украины Виктора Януковича.