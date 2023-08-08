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Деньги на Свободе

Цифровой рубль. Что это?

Цифровой рубль. Что это?
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Цифровой рубль. Что это?

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Чем не угодила банкам цифровая валюта

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