ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Кочаряна

ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование бывшего президента страны, лидера оппозиционного альянса "Армения" Роберта Кочаряна, членов альянса Асатура Кочаряна и Руслана Барсегяна, а также членов блока "Сильная Армения" Давида Казиняна и Ашота Егиазаряна. Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода.

Роберта Кочаряна обвиняют в злоупотреблении должностным положением и отмывании денежных средств. Второе дело, по словам его адвоката Арама Орбеляна, касается заключенной в 2004 сделки об аренде земельного участка с компанией – владельцем теннисного корта "Мастер-класс", долю в которой в 2008 году купил сын Кочаряна Седрак. На тот момент Кочарян уже не был президентом Армении, и его сын заплатил "довольно крупную сумму" за долю в компании, а к сделке от 2004 года члены семьи Роберта Кочаряна не имели никакого отношения, утверждает он.

Кочаряну ранее запретили покидать страну. Об этом стало известно в аэропорту Звартноц, когда он собирался вылететь за границу с трёхдневным визитом "личного характера". Его сын Левон Кочарян сказал Factor, что его отец собирался в Россию.

Давид Казинян – бывший генеральный директор компании "Электрические сети Армении", которая принадлежит миллиардеру и лидеру "Сильной Армении" Самвелу Карапетяну. Казиняна обвиняют в подготовке в даче взятки избирателям. По данным медиа, его имя упоминалось в одной из записей, которые опубликовал Антикоррупционный комитет. Утверждается, что политик по договорённости со сторонниками партии и группой сотрудничающих с ними лиц планировал выплатить избирателям вознаграждение. Антикоррупционный суд отправил его под стражу на два месяца.

Прокуратура также ходатайствует об аресте Асатура Кочаряна, Руслана Барсегяна и Ашота Егиазаряна.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Центральная избирательная комиссия Армении 14 июня объявила окончательные результаты парламентских выборов. "Гражданский договор" Пашиняна получил 49,745% голосов, а считающиеся пророссийскими "Сильная Армения" Карапетяна и альянс "Армения" Кочаряна – соответственно – 23,271%, и 9,923%. "Процветающая Армения" Царукяна набрала 3,989% и не прошла в парламент. Оппозиция обвиняет власти в многочисленных нарушениях. Кампания прошла в условиях обострения отношений между Ереваном и Москвой.