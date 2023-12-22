ЦИК перенес заседание по регистрации инициативной группы Дунцовой

Центральная избирательная комиссия перенесла заседание по регистрации инициативной группы, которая поддержала выдвижение журналистки Екатерины Дунцовой кандидатом на выборы президента России. Об этом Дунцова сообщила в своем телеграм-канале.

"Вчера я получила официальное приглашение на 22 декабря 15:00, но уже сегодня на сайте избирательной комиссии вопрос стоит в повестке дня на 23 декабря в 12:00. В случае отказа у нас не будет времени провести повторное собрание", – написала Дунцова.

Она также отметила, что в повестке дня на сайте ЦИК рассмотрение вопроса о регистрации ее иницативной группы называется "о рассмотрении ходатайства", а инициативной группы Владимира Путина – "о регистрации группы избирателей".