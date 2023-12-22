ЦИК перенес заседание по регистрации инициативной группы Дунцовой

Центральная избирательная комиссия перенесла заседание по регистрации инициативной группы, которая поддержала выдвижение журналистки Екатерины Дунцовой кандидатом на выборы президента России. Об этом Дунцова сообщила в своем телеграм-канале.
"Вчера я получила официальное приглашение на 22 декабря 15:00, но уже сегодня на сайте избирательной комиссии вопрос стоит в повестке дня на 23 декабря в 12:00. В случае отказа у нас не будет времени провести повторное собрание", – написала Дунцова.
Она также отметила, что в повестке дня на сайте ЦИК рассмотрение вопроса о регистрации ее иницативной группы называется "о рассмотрении ходатайства", а инициативной группы Владимира Путина – "о регистрации группы избирателей".
- Екатерина Дунцова – журналистка из Ржева и бывший депутат Ржевской городской думы. Она объявила о намерении выдвигаться в президенты в ноябре. Дунцова выступает за прекращение войны в Украине и против политических репрессий в России.
- 20 декабря Екатерина Дунцова подала в ЦИК документы для регистрации своей инициативной группы. Комиссия должна рассмотреть документы в течение пяти дней. Если ЦИК зарегистрирует ее инициативу, она сможет начать предвыборную агитацию и собирать подписи, чтобы баллотироваться на выборах. После регистрации инициативной группы ей надо будет собрать 300 тысяч подписей, чтобы ее кандидатура вошла в избирательные бюллетени.
- Выборы главы государства пройдут в России 15-17 марта 2024 года. На них ожидаемо выдвинул свою кандидатуру действующий президент Владимир Путин. В случае его избрания он заступит на пятый президентский срок.
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