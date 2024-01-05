ЦИК зарегистрировал Слуцкого кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов на пост президента России главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Слуцкий является председателем ЛДПР, а Даванков – кандидатом от партии "Новые люди". Так как оба являются представителями парламентских партий, им не нужно было собирать подписи избирателей для регистрации в качестве кандидатов.

Также ЦИК зарегистрировал доверенных лиц председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича – 28 декабря члены партии выдвинули его кандидатом на президентские выборы. Так как он является кандидатом от непарламентской партии, он должен предоставить 100 тысяч подписей россиян до 31 января.