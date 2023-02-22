"Цирк злого клоуна". Блогеры о послании Путина к Федеральному собранию

21 февраля Владимир Путин выступил с традиционным обращением к депутатам и сенаторам. Эта речь должна была прозвучать еще осенью прошлого года, однако по неизвестным причинам выступление много раз откладывалось – и в итоге оказалось назначено на канун годовщины российского вторжения в Украину, что насторожило комментаторов: от послания ждали, что Путин объявит о чем-то эпохальном, от второй волны мобилизации вплоть до ядерного апокалипсиса, хотя, кажется, в последний всерьез никто не верил. Впрочем, год назад многим казалось невероятным и полномасштабное российское вторжение в Украину.

Александр Рыклин

Представляете, выходит сейчас Путин на сцену и говорит: "Уважаемые коллеги, я тут подумал, что пришло время **ануть куда-нибудь нашим ядерным оружием. Вот, собствнно говоря, я и собрал вас тут, чтобы обсудить с политической и общественной элитой страны потенциальные цели"…

Интересно, сколько человек в этот момент попытается убежать из зала?

Опасения усилились после того, как накануне путинского обращения в Киев приехал с визитом президент США.

Аббас Галлямов

Путину надо снова нажимать на педаль газа

...Отсутствие ответа на вчерашнюю эскападу Байдена бросится в глаза. Тогда разочарование "братвы" неизбежно.

Значит, Путину надо снова нажимать на педаль газа. Объявлять полноценную войну, например. Проблема в том, что эскалация нужна не только на словах, но и на деле. Вслед за объявлением войны нужны какие-то действия, а вот готова ли к ним армия?

Звучали и более сдержанные прогнозы.

Сергей Марков

Большинство экспертов сходятся, что сегодня не будет никаких кардинальных заявлений. Не будет сенсаций. Это не в стиле Путина. Когда все ждут, он этого не делает. Он делает, когда не ждут. Такой стиль разведчика. Политика как спецоперация.

Те, кто смотрит выступления Путина по долгу службы, готовились играть в Путин-бинго.

Российский президент не обманул ожиданий: уже в первой половине своей речи он упомянул все излюбленные темы.

Екатерина Винокурова

Неонацисты, проект "Анти-Россия", наследники нацистов, колониализм, неолиберальные ценности, нас провоцировали, Запад не слышал, начали, чтобы закончить. Остались гендеры и духовность еще из преамбулы.

Темы гендера и духовности Путин на этот раз решил объединить.

Игорь Эйдман

Перлы сумасшедшего деда

Путин: Запад предлагает идею гендерно-нейтрального Бога. Прости им, Господи, они не ведают, что творят.

Действительно, возмутительно. Какой-такой гендернонейтральный? Все же знают, что Бог – настоящий мужик с бородой, сидит на облаке, свесив то, чему положено быть между ног у правильного мужчины, чуть не до земли.

Существенная часть послания ожидаемо оказалась посвящена войне, или "СВО" точнее, главным образом – тем льготам, которые получат участники боевых действий и их семьи.

Екатерина Шульман

Ключевая мысль, проходящая через всю речь, впрочем, имеется : это задабривание и покупка лояльности. Гражданам – деньги и льготы, управленцам – карьеры и деньги, всем благодарности, все очень хорошие и единые, трогают до слёз. Тема внутреннего врага или нерадивого бюрократа вообще отсутствует: все враги снаружи, но и их мы прощаем, потому что они сами себя наказывают. А внутри дети пишут бойцам письма, малоимущие жертвуют своим малым имуществом, предприниматели патриотично зарабатывают, развиваясь, на линии фронта все молятся на разных языках, сохраняя единство. Науке и культуре нужно больше свободы, а всем вообще нужно больше льгот и денег, и мы их дадим. Обычно такой жанр снижения завышенных ожиданий начальственной свирепости принято называть "чижика съел", но тут чижика не съели, а обещали покормить вне очереди и в новую клеточку инвестировать.

Леонид Швец

Искренне уверен, что денег по-прежнему валом, всем раздадим, все купим

Отличная речуха. Никакой связи с реальностью, никаких перспектив, пустой треп, попытка заверить, что все не только хорошо, все еще лучше, чем было до войны. Похоже, искренне уверен, что денег по-прежнему валом, всем раздадим, все купим.

Вот и ладно.

Аббас Галлямов

Новость о том, что воюющим теперь каждые шесть месяцев будут давать отпуск, явно адресована Украине и Западу. Дескать, не рассчитывайте, что мы выдохлись, мы долго воевать собираемся.

Надеющимся на скорейшее завершение этого ада россиянам всё это, конечно, не понравится, однако желание произвести впечатление на противника оказалось столь велико, что мнением сограждан пришлось пренебречь. Ну и чтобы подсластить пилюлю – повышение МРОТ.

Послание Путина дает понять, что война становится частью повседневной российской действительности, уверены многие комментаторы.

Мария Слоним

Война как образ жизни при жизни Пу.

Кирилл Рогов

Главный смысл послания, как я понял, – нормализация. Нормализация войны. Нормализация репрессий. Похоронки, тюрьмы, увольнения и кувалды – все это не нарушает мирной жизни граждан и картины национального единения. Со всем этим можно жить, тем более, что денег прибавят. Понимание есть, вопросы решаются, рукава засучены. Царь не злобив, хотя жизнь и сурова.

Обольщение нормализацией.

Максим Трудолюбов

Война представлена как способ получить достойную работу и повысить социальный статус

В этой нарисованной картине общество за войну, ничего не платит, не несет потерь. Наоборот – оно только в выигрыше. Война представлена как способ получить достойную работу и повысить социальный статус. Война и сама представлена как постоянная, хорошая "работа". Упорядочиваются, например, отпуска – поехал на "работу", приехал отдохнул, уехал снова. Тем, кто от войны пострадал, обещана особая, персональная забота со стороны специально созданного госфонда. Вообще, люди в этой картине не умирают, а только рождаются – им полагается распространенный на оккупированные территории "материнский капитал".

Война – это и экономические возможности. На войне, на возможностях, созданных войной, в том числе из-за ухода иностранных компаний, можно и нужно зарабатывать. Бизнес должен вкладывать деньги в страну-войну. То, что поборы с компаний и с граждан будут расти, не сказано, но в этой картине нет потерь в любом случае. Общая картина состояния экономики, начиная с нарисованных цифр спада 2022 года, предельно отличная. Бюджет представлен неиссякаемым.

Это попытка лишить общество опор и ориентиров, не связанных с войной

Это не просто риторика, к сожалению. Это действительно попытка лишить общество опор и ориентиров, не связанных с войной. Первый шаг к этому – нечувствительность к потерям, незаметность войны и создание значительного слоя тех, кто от войны выигрывает. А дальше – "народное", построенное вокруг войны государство. Как далеко удастся зайти в этом зависит только от времени, отведенного историей Путину. На короткое время этого удалость добиться нацистской Германии.

Путин несколько раз повторил, что в войну с Украиной Россию втянул Запад.

Светлана Чунихина

Мне кажется, вся суть этого послания – в переходе от "Я принял решение о проведении специальной военной операции" (24.02.2022) к "Это они развязали войну" (21.02.2023).

Все остальное – шумовая завеса.

Пораженье сирота.

Анатолий Воробей

Лео Каганов лучше всего прокомментировал сегодняшнее выступление ВВХ:

На Родиона напали старухи,

всё остальное – враждебные слухи.

Татьяна Становая

Если Запад ставит на стратегическое поражение России, то это значит, что демонтаж институтов двусторонних и многосторонних отношений с западными странами будет только ускоряться, становясь необратимым. Нынешнее послание Путина — это геополитический разрыв с Западом и объявление его угрозой существованию России.

Путин дает понять, что обратного пути у него нет

Риторика Путина становится все более идеологизированной, а значит, непримиримой и фанатичной. Рассуждая о том, как Запад духовно уничтожает русский мир, разворачивает "санкционную агрессию", готовится к военным ударам и прочее, Путин дает понять, что обратного пути у него нет.

Идеологические основы новой российской государственности анализирует политолог Дмитрий Травин:

Попробую объяснить, что мы сегодня услышали. С каждым новым выступлением Путина все четче прослеживается новая идейная система, которую российское руководство выстраивает в последний год. Сейчас уже практически ясно, что следующий президентский срок Путина будет проходить в этой идейной системе.

"Особый путь" был уделом маргиналов. Сегодня он стал магистральным путем России

В основе ее лежит представление об особых замечательных качествах нашего народа. Качествах, которыми другие народы, по-видимому, не обладают. Эти качества делают Россию не рядовой страной мира, а особой цивилизацией. Сегодня об этом было совершенно однозначно сказано. В 2015–2018 гг., когда я писал книгу о теориях особого пути России и внимательно читал все написанное на этот счет, никаких признаков использования данных концепций в официозе не было. "Особый путь" был уделом маргиналов. Сегодня он стал магистральным путем России.

Представление об особой цивилизации и наших особых духовных качествах закладывается в основу идеологии, поскольку лишь возвеличив народ и польстив ему, можно дальше убеждать зрителей в том, в чем вообще-то убеждать сложно. Мы хорошие – Запад плохой. У нас есть успехи, несмотря на объективно существующие трудности, тогда как на Западе все больше проблем. Там быстро растут цены и происходит такая моральная деградация, которой у нашего особого народа быть не может. Кроме того, в нашей особой цивилизации мы – сами себе хозяева, тогда как у европейцев сформировалась зависимость от США. И, конечно, подчеркивается, что в основе всех их проблем лежит неолиберализм.

Многие комментаторы не услышали в речи Путина ничего нового.

Дмитрий Гудков

Война до последнего, надои выросли, на Западе геи, ядерные боеголовки расчехлены…

Собственно, вот и вся речь Путина.

Вы чего-то не знали?

Михаил Ходорковский

Честно послушал Путина – мысли врага надо знать. Признаю – не удалось. Мыслей не обнаружено.

Валерий Соловей

Больной человек дребезжащим голоском произносит набившие оскомину мантры. Причем в форме самооправдания: нас заставили, нас вынудили и проч. Ни силы, ни даже угроз.

Алхас Абгаджава

Ни харизмы, ни амбиций, ни энтузиазма.

Усталость, обида и полное отсутствие чувства реальности

Только усталость, обида и полное отсутствие чувства реальности.

Деловые люди называют такое состояние достижением уровня своей некомпетентности.

Максим Дбар

Послание президента федеральному собранию окончательно превратилось в выступление за геополитику деда-таксиста перед коллегами по гаражному кооперативу после 300 грамм и переборки движка у Москвича.

Иван Преображенский

Главная проблема этого послания в том, что, его приходится комментировать. А комментировать в выступлении кремлевского кровавого песионера нечего. Что я и стараюсь во всех комментариях сказать. Лучше было бы, если бы все здоровые медиа его игнорировали.

Николай Полозов

Ожидание россми: Путин выступит с невероятным программным заявлением, всем смотреть!

Реальность: кхе-кхе, пук-пук.

Александр Кынев

Отсутствие новостей – хорошая новость в данном случае

Как и ожидалось, фактически ничего нового не произошло. Отсутствие новостей – хорошая новость в данном случае. А разная отраслевая мелочь не уровень послания и глобально ничего не меняет. Всё, кто давал всякие апокалиптические прогнозы, лишь привлекал внимание к данному событию и занимался хайпожорством (что, в принципе, не грех, но не перестаёт удивлять наивность публики, которая всерьёз воспринимает эти "прогнозы").

Новизной не отличалась и реакция чиновников в зале: многие из них клевали носом, и только Дмитрий Медведев, как обычно, не стал тратить сил на заведомо неравную борьбу со сном.

Владислав Горин

Нет, ну серьезно, что там вообще стоит обсуждения? Смотреть на специфические сонные лица в зале и мысленно прикидывать, смертельно болен этот бывший петербургский чиновник или просто так сильно отёк, – и то более увлекательное и интеллектуальное занятие, чем трактовка произнесенных с трибуны слов.

Игорь Эйдман

Бухают страшно, потому что страшно

Единственное любопытное во вчерашнем цирке одного злого клоуна – состояние зрителей. У большинства из них были однозначно похмельные физиономии. Причем вином такие красные носы и опухшие ряхи не отрастить. Это водка или вискарь в большом количестве. Бухают страшно, потому что страшно, потому и бухают. У ГКЧПистов, помнится, с похмелья руки тряслись. Эти тоже чувствуют приближающийся писец.

Речи Путина давно могли бы писать специально обученные роботы, уверены комментаторы.

Ася Казанцева

Экономика развивается, высшее образование развивается, промышленность развивается, дадим больше материнского капитала, устроим ядерную войну с США, построим трассу в Казань и поддержим волонтерство.

Все крепче ощущение дереализации, как будто бы нашей симуляцией управляет взбесившийся ChatGPT с выкрученными настройками, ну или мы случайно сдвинулись по оси четвертого измерения, с виду все как настоящее, но смысла никакого.

Это очень успокаивает. Раньше у нас была жизнь, а теперь мы как будто бы цифровой шум. Ценности больше не представляем, ответственности больше никакой, никого не жалко, ничего надолго.

Алексей Лапшин

Перед вами машина, бессмысленно долбящая одно и то же

По поводу обращения Путина. Такую речь, действительно, вполне могла составить нейросеть, озвучить робот. Набор ожидаемых банальностей. На поверхности – абсолютная неспособность, нежелание давать анализ и оценку событиям. Ведь кто же до сих пор ждал от ВВП чего– то. События творятся наисерьезнейшие ..Ожидание активно подогревали СМИ, политологи... А перед вами машина, бессмысленно долбящая одно и то же. Здесь полная неспособность системы к самоанализу и даже отрицание возможности такого анализа.

То, что многим комментаторам показалось наиболее содержательной частью выступления – приостановку участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях – российский президент приберег на закуску.

Екатерина Шульман

Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Не выходит из договора, а приостанавливает, пока не поймём что-то про Францию и Великобританию – какой у них ядерный потенциал. А то они на наши стратегические объекты лезут, но мы их не пустим. Врать только не надо, мы и так всю подноготную знаем. Вашингтон ядерные испытания готовит, потому что у них новое оружие разрабатывается, а у старого срок годности истекает. Мы всё видим! Если США проведут испытания, то и мы проведём. Кажется, это и есть обещанная внешнеполитическая новация, но смысл её мне недоступен. Международников пускай спрашивают, важно это или нет.

Кирилл Рогов

Внезапное заявление Путина о приостановке участия России в СНВ-3, т.е. фактически "условном" разрыве договора, последовавшие за тем сообщения о направлении соответствующего проекта в Думу (таким образом, он потенциально может быть одобрен уже завтра) и разъяснения российского МИДа, что Россия готова придерживаться положений договора, если США "проявят политическую волю", как мне кажется, не оставляют сомнений в интерпретации происходящего.

Инициатива Путина имеет следующие цели

1) снова подогреть страхи западного общественного мнения относительно возможности ядерной эскалации, которые должны ослабить поддержку Украины, продемонстрировав ее слишком высокую цену,

2) усилить позиции в американской администрации тех, кто считает поддержку Киева в долгосрочном противостоянии невыгодной США,

3) и в результате, получить рычаг давления на США в торге об ограничении поставок вооружения Киеву в обмен на частичную лояльность договору.

Возможно, эту часть в послание добавили в последний момент, в качестве реакции на приезд Байдена в Киев, считает политолог Аббас Галлямов:

Нельзя было на неожиданный визит Байдена не ответить. Пацаны бы не поняли

"Коммерсант" пишет, что накануне вечером в текст послания были внесены правки, не уточняя, какие именно. У меня нет сомнений, что это был кусок, посвящённый теме приостановки членства России в договоре об СНВ. Дело в том, что спичрайтеры всегда стараются сделать текст логичным: вот здесь про отношения с Западом и прочую внешнюю политику, вот здесь про политику внутреннюю, вот здесь про экономику и так далее. А так, чтобы сначала про Запад, потом про всё остальное, а потом снова про Запад – такого стараются не допускать. Несолидно выглядит – будто мысль скачет. Будто никак не может про Запад забыть и раз за разом к этой теме обращается. Между тем в этот раз именно так и получилось. В самом начале про Запад поговорил, на него пожаловался, потом к другим темам перешёл, а потом снова вдруг к Западу вернулся, опять на него пожаловался и про приостановку членства в ДСНВ объявил.

Если вы этот последний кусок про Запад уберете, то вы вполне логичный текст получите. А так он как бы с бельмом в глазу получился. Тему ДСНВ явно в последний момент вписывали и текст причесать уже не успевали.

Зачем это было нужно? Затем, что нельзя было на неожиданный визит Байдена не ответить. Пацаны бы не поняли.

В стране, которая наращивала запас ядерных боеголовок вместо того, чтобы вкладываться в инфраструктуру и технологическое развитие, многим комментаторам уже довелось пожить.

Светлана Чунихина

Одна часть послания отрицает другую. Можно или серьезно готовиться к ядерной войне, или планировать строительство 400 новых школ и 85% дорог.

Путинская хитрость – заставить всех гадать, какое из намерений правдивое. Хотя скорее всего лживы оба.

Альфред Кох

Сырьевой придаток Китая может оказаться отнюдь не самым плохим вариантом

Все, что сегодня наобещал Путин, до боли напоминает мне политику Горбачева. Который ничего институционально не хотел менять, но при этом увеличивал всем зарплаты, вел войну в Афганистане и, несмотря на резкое падение доходов бюджета, тратил огромные деньги на ВПК. Чем это закончилось – все знают.

Единственное, что отличает Путина от Горбачева, так это то, что Горбачев хотел сближения с Западом, а Путин в аналогичных обстоятельствах, решил с Западом поругаться. Что ж, время рассудит кто был прав. У нас есть уникальная возможность увидеть реализацию альтернативного горбачевскому сценария. Боюсь, что финал будет еще более печальным. И сырьевой придаток Китая может оказаться отнюдь не самым плохим вариантом.

Приостановка Путиным участия России в процессе ограничения стратегических вооружений в этой связи выглядит вполне логично и предсказуемо. Она не произвела ожидаемого автором эффекта разорвавшейся бомбы. Что ж: конфронтация так конфронтация. Вернемся в добрежневскую эру.

Михаил Пожарский

Демонстративно плюнуть на договоры – это действие, выгодное прежде всего американскому ВПК

...Надо понимать, что всякие там договоры по ограничению стратегических вооружений выгодны прежде всего слабым, бедным, сирым и убогим. Они позволяют держать дорогое и в целом бесполезное (помимо сценария последних дней) стратегическое вооружение на уровне минимума. И вместо этого сосредотачиваться на иных способах укрепления своего влияния (в т.ч. военного). Так что, демонстративно плюнуть на договоры – это действие выгодное, прежде всего, американскому ВПК. Они и так уже хорошо обогатились за прошедший год, а сейчас, наверняка, уже пьют шампанское. США на то и США, что может позволить наклепать еще немало боеголовок, чтобы те пылились в шахтах. Денежки потекут в карман местных военных промышленников, но налогоплательщик особенно этого и не заметит. А если заметит, то ему всегда можно показать речь Путина. Спасибо, бро!

Обращение Путина прозвучало в день, когда российские войска в очередной раз обстреляли Херсон – и это кажется некоторым комментаторам более важным посланием.

Леонид Невзлин

Судить о Путине по его словам – совершенно бессмысленно. Как для любого психопата, для него врать – абсолютно естественное состояние. Вчера он выглядел чуть ли не юродивым – ну несет дед опять свою пургу про козни и заговор Запада, на пенсию бы ему, да и ругать дальше проклятых американцев, сидя с Алиной на диване перед телевизором. Самое оно.

Но нет. Путин – военный преступник и путь ему теперь только один – на трибунал и в камеру в Гааге. Впрочем, альтернатива тоже есть – Гитлер воспользовался ею в 1945 году. И посланий путинских вчера было два. Пока придворные внимали словесному потоку, который лился в Гостином дворе, российская армия бомбила Херсон. Разрушенные дома, попавшая в остановку ракета, погибшие мирные люди, которые просто ждали транспорт. Вот это – настоящее послание Путина. Мои самые искренние соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.

Екатерина Барабаш

Путин объявил минуту молчания в память о погибших от рук неонацистов и карателей. Мне кажется, это дискредитация российской армии.