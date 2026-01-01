ЦРУ не поверило в атаку ВСУ на резиденцию Путина

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Украина не пыталась атаковать резиденцию Владимира Путина на Валдае в Новгородской области. Об этом сообщают источники CNN, The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на оценку ЦРУ.

По данным СМИ, 31 декабря директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал президента США Дональда Трампа, что разведка не считает достоверными заявления России об атаке на резиденцию. Источник The Wall Street Journal утверждает, что ЦРУ подтвердило сам факт налёта беспилотников, но сочло его целью военный объект в Новгородской области, который ранее уже подвергался атакам.

После брифинга Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social ссылку на редакционный материал New York Post с критикой в адрес России. Источник Reuters сообщил, что публикация появилась после разговора Трампа с Рэтклиффом, но детали их брифинга не раскрываются.

Россия продолжает настаивать, что целью атаки ВСУ была именно резиденция Путина.

"Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области", – приводит заявление Минобороны России "Интерфакс".

Российские военные сообщили, что передадут доказательства американской стороне.

Минобороны России ранее заявляло, что с 28 по 29 декабря была отражена атака 91 беспилотника, часть из которых, по версии Москвы, пыталась атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Представитель Кремля Дмитрий Песков называл сомнения в этой версии безумными и заявлял, что атака была направлена в том числе против миротворческих усилий Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке удара по резиденции, а глава европейского внешнеполитического ведомства Кая Каллас назвала заявления Москвы "преднамеренной попыткой отвлечь внимание" от мирного процесса.