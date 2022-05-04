ЦРУ распространило инструкции на русском языке для связи с ними

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) распространило на своём официальном сайте и в социальных сетях специальные памятки на русском языке, в которых говорится о том, как безопасно связаться со спецслужбой. На это обратила внимание газета The Washington Post.

Инструкции советуют использовать VPN или Tor, удалять историю браузера и заходить в него в режиме инкогнито. ЦРУ также рекомендует связываться с ними не со своего домашнего или рабочего компьютера. При обращении ведомство просит указать полное имя, должность, страну и уровень доступа к данным, которые могли бы заинтересовать ЦРУ.

Один из сотрудников разведывательного ведомства в разговоре с журналистами заявил, что эти инструкции направлены на "тех, кто чувствует себя обязанным связаться с ЦРУ из-за несправедливой войны, которую ведет российское правительство".