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ЦРУ распространило инструкции на русском языке для связи с ними

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) распространило на своём официальном сайте и в социальных сетях специальные памятки на русском языке, в которых говорится о том, как безопасно связаться со спецслужбой. На это обратила внимание газета The Washington Post.

Инструкции советуют использовать VPN или Tor, удалять историю браузера и заходить в него в режиме инкогнито. ЦРУ также рекомендует связываться с ними не со своего домашнего или рабочего компьютера. При обращении ведомство просит указать полное имя, должность, страну и уровень доступа к данным, которые могли бы заинтересовать ЦРУ.

Один из сотрудников разведывательного ведомства в разговоре с журналистами заявил, что эти инструкции направлены на "тех, кто чувствует себя обязанным связаться с ЦРУ из-за несправедливой войны, которую ведет российское правительство".

  • В России оказание подобной помощи иностранному государству, может расцениваться как деятельность, направленная против безопасности страны, и подпадать под уголовную статью о государственной измене. По ней грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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