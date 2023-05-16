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ЦРУ создало телеграм-канал, призвав россиян делиться информацией

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало телеграм-канал и опубликовало в нём ролик с призывом к россиянам делиться с ведомством информацией. Персонажи этого двухминутного видео — госслужащие или люди, которые имеют доступ к документам.

"Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете", - написано в телеграм-канале ЦРУ. Ведомство также опубликовало видео-инструкцию, как безопасно с ним связаться. На утро 16 мая на телеграм-канал подписались почти 700 человек, сообщает РБК.

Сотрудники ЦРУ, участвовавшие в проекте, рассказали CNN, что война в Украине создала уникальную историческую возможность, когда граждане России могут сами выйти на контакт с США. "Мы хотели передать россиянам на их родном языке, что знаем, через что они проходят", — рассказал сотрудник ЦРУ на условиях анонимности.

В ЦРУ считают, что война в Украине создала благоприятную почву для сотрудничества с российскими бизнесменами, дипломатами и политиками, которые недовольны нынешней политикой Кремля, а также пострадали из-за санкций. ЦРУ сообщило, что будет ждать обращений, в первую очередь, от военных, сотрудников российской разведки, дипломатов, учёных, а также тех, кто владеет информацией об экономике или правительстве России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РБК создание телеграм-канал ЦРУ, заявила: "Очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся".

Летом прошлого года президент России подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в условиях военных действий к госизмене. В Уголовном кодексе появилась статья, которая вводит ответственность за "конфиденциальное сотрудничество" с иностранными спецслужбами, направленное против безопасности России. По этой статье может грозить до восьми лет лишения свободы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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