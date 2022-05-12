В свои 75 он оставался таким же готовым к спору, каким, вероятно, был в пятнадцать или тридцать. "Чертик из коробочки" – называл я его: бровастый, наблюдательный, с моментальной реакцией и всегда обожженным честолюбием. Он защищал свою капризную правду – какой бы мелкой или спорной она ни была. Я не встречал другого человека, способного, не задумываясь, взойти на костер во имя исторического факта, моральной оценки, единственно верного произнесения дифтонга.

Цветков был классическим примером self-made человека. Вопреки социальным и административным буеракам на жизненном пути, он методично и неутомимо добирал образование сам – книгами, иностранными языками, любовью к философии и выбором талантливых спутников жизни.

Редчайшее сочетание качеств было в нем – невероятно сжатая пружина дарования и простота поведения. Никакой напыщенности, высокомерия, поучительства. Только скромность в паре со вкусом и чувством юмора. Беря себе псевдоним для выступления перед микрофоном, шел не вверх, а на ступеньку вниз: Иван Жуков. Я спросил: Ванька Жуков? Он одобрительно промолчал.

После многих лет в общем зале человека узнаешь как облупленного. Сослуживца тише я не знаю: ни в какие склоки никогда не влезал (хотя внутренне неистово горел), молча писал, молча выходил покурить, за десять лет никогда ни о чем не попросил, наоборот – то и дело что-нибудь дарил: прекрасную лампу (не понадобившуюся ему при очередном переезде), собрание сочинений кого-нибудь из классиков, редкий конверт с затейливым штампом, миниатюрный замок с секретом. Называть его Петровичем было почему-то естественно: посередине между официальностью и амикошонством.

Я долго не понимал, где делают таких – образованных и щедрых? И призадумался над его рассказом о детстве, когда записывал с ним в 2007 году юбилейное интервью:

"Мой отец, – рассказывал Алексей Петрович, – смешанных славянских корней, но, в итоге, русский. Он из Донбасса. А мать моя еврейка из Днепропетровской области. Такое там было большое там еврейское село Петропавловка. Но, в общем-то, если говорить насчет детства, то у меня случилась такая история, что я очень рано в детстве заболел. Случилось это в то время, как мой отец, военный, был в Москве, учился в Академии Фрунзе, а я заболел костным туберкулезом, и меня отвезли в Крым. Это была какая-то привилегия, поскольку отец был офицер. И это был санаторий для детей офицеров. Я там провел 7 лет. То есть большую часть детства я провел лежа, потом снова учился ходить".

Я спросил о дальнейшем образовании.

Цветков рассказывал: "Я учился в разных университетах: на химфаке в Одесском университете, потом в МГУ на истфаке, потом в МГУ на журналистике. Больше всего дал истфак, но именно в смысле истории. Потому что там кое-что, что не приходило в голову и о чем я даже не знал, попадало в руки. Были преподаватели интересные, хотя далеко не все. А, в принципе, я все время старался заниматься. То есть, мне было интересно, и я сам учился, старался доставать какие-то книжки. Я довольно рано выучил английский язык, на котором еще в Союзе не говорил особенно, но читал свободно. Это очень помогло. Потому что я как-то открыл совершенно другую Вселенную, где пишут совершенно другие люди не о том. И, кроме того, еще обычные переводные польские книжки в магазине "Дружба" в Москве.

Допустим, Камю я впервые прочитал по-польски и еще какие-то книги, и Фолкнера читал. Тяжеловато Фолкнера читать по-польски. Но через это я пришел к польской литературе и к замечательной польской поэзии. Одни из самых моих любимых поэтов до сих пор - польские. В общем, я что-то получил, несмотря на образование, которое мне дали. Единственное, чему меня научили… Когда я поступал на журфак, и обнаружили, что я слишком хорошо знаю английский язык, а это был уже третий университет, и сажать меня с детьми не имело смысла, меня заставили учить французский, и это осталось. Я не говорю по-французски, но читаю свободно".

В Московском университете Цветков посещал литературную студию Игоря Волгина, к которому навсегда сохранил глубокую симпатию, в студии сблизился с Сергеем Гандлевским, Алексеем Сопровским, Бахытом Кенжеевым: "Потом нас жизнь развела, но внутри нас никаких разводов не произошло".

Из всей компании у одного Цветкова не было московской прописки, а потому жизнь была особо "богемной": "То из университета выгонят, то из Москвы, то арестуют и депортируют".

То, что в устах Петровича звучало не слишком серьезно, другой бы записал себе в послужной список. Мне удалось раскрутить его на биографический рассказ:

"Это такая история, она, в общем-то, в несколько искаженной форме, художественно искаженной, описана в моей книжке поэтической "Эдем". Там были какие-то гонения на фиктивную антисоветскую организацию, а я к ней никак не был причастен, то есть, никто к ней не был причастен. Но я был как бы идеолог. Потому что я был человек в Запорожье известный, несдержанный на язык, говорил, что я думаю об этой власти. И, в итоге, там завертелась какая-то карусель, один человек погиб в результате преследований, я уже учился на журфаке, пришла телега в Москву, и меня стали отчислять. В итоге, я прожил какое-то время в Сибири, в Казахстане, где работал в газетах, потом решил уехать. И уже когда я был в Москве, я работал сторожем. Вот тут и началась беготня. Уже было приглашение из Израиля, так что я уже никем не работал. Сторож была последняя работа. И меня стали ловить. Причем, ловил угрозыск по указке КГБ. Но интересная деталь, что в момент моего ареста им дали мое описание точное и сказали, что я опасен и вооружен. То есть если бы я совершил неправильный жест, меня могли бы убить. Это потом мне сами ребята из угрозыска сказали, когда я был арестован, и они отвезли меня во Внуково. Все обезьянники были полны, это было перед майскими праздниками, и я провел всю ночь в машине. Вот тогда они мне это рассказали. А потом меня погрузили на самолет и отправили в Запорожье, по месту жительства родителей. После этого я пытался разведать и отдать КГБ деньги за билет. Вплоть до того, что звонил сам в КГБ. Но никто не признался. Я остался им должен 16 рублей".

Потом наступила эмиграция, аспирантура в Мичиганском университете, диссертация о языке Андрея Платонова, жизнь в Сан-Франциско, комическая работа главным редактором газеты "Русская Жизнь" (правда, в течение одного дня), позднее – редакторство и дикторство на Голосе Америке, а в 1989-м переезд в Мюнхен на Радио Свобода, где мы с ним и познакомились.

Цветков не только элегантно одевался, он вообще любил новомодные идеи, технологии, гаджеты. Именно он повел в русской службе первую у нас программу, посвященную интернету ("Седьмой континент"), а передав ее подготовку московскому коллеге, разработал "Атлантический дневник" – обзор самых ярких и проблемных публикаций американской периодики.

Выйдя на пенсию, он вернулся в Штаты, которые считал своей страной, но соотношение пенсии, цен и здоровья решило вопрос в пользу Израиля, которым он увлекся с привычной для себя горячностью.

Почти все пражские годы (1995-2007) Цветков стихов не писал. Молчание оказалось долгим, но накопительным. Пятнадцать последующих лет показали, что поэтический пост пошел на пользу. Фейсбучные читатели не уставали изумляться глубине цветковского дара и высочайшему уровню его мастерства.

И никогда – никогда – не было с его стороны ни словоохотливых объяснений, ни желания понравиться. Сухой и горячий, гордый и гневный голос.

Последние четверть века он переводил – не много, но кропотливо и тщательно: "Гамлета", "Так говорил Заратустра". В его версиях классика обретала узнаваемые черты перелагателя – яркость словесных находок и неуживчивость нрава.

К соседству с талантливым человеком привыкаешь, очередные цветковские стихи в ленте становились почти рутиной.

Но сегодня я вспомнил, как в середине 90-х в Прагу приезжал поэт Лев Лосев и позвонил нам в редакцию из телефона-автомата в метро – договориться о времени записи. И посреди разговора вдруг осекся: "Удивительный все-таки город ваша Прага. Вот стою разговариваю, а мимо запросто проходит гениальный поэт Цветков".

В воскресенье 15 мая – большое биографическое интервью Ивана Толстого с Алексеем Цветковым (2007). Полдень по Москве, программа "Поверх барьеров".