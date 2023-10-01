Цветы, венки и автопробеги: в России вспоминали Евгения Пригожина

1 октября - на сороковой день после гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области - в ряде городов России прошли неофициальные мероприятия в память о нём.

Не менее чем в трёх городах прошли автопробеги с символикой ЧВК "Вагнер", а в примерно 20 городах России, Беларуси и аннексированного Крыма возникли так называемые народные мемориалы, куда приносят цветы и венки с символикой организации. Об этом пишет "Агентство". Фотографии и видео с мест, где вспоминают Пригожина, публикует телеграм-канал "Разгрузка Вагнера".

Как пишет "Агентство", мемориалы появились в Москве, Сочи, Абакане, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Хабаровске, Волгограде и других городах, а также белорусском Гомеле и аннексированном Севастополе. К мемориалу в Москве у церкви Максима Исповедника цветы возложили сотни людей. На могиле Пригожина в Петербурге прошёл молебен.

Автопробеги прошли в Краснодарском крае, Новосибирске и Самаре.

Представитель ЧВК рассказал Сибирь.Реалии, что порядка 150 автомобилей проехало по Новосибирску. Автомобили направились на Гусинобродское кладбище, где захоронено более 300 наёмников "Вагнера" и в их честь установлен монумент. Там состоялось возложение цветов и панихида. Собеседник издания подчеркнул, что никаких политических смыслов в мероприятие не вкладывалось, оно было посвящено только памяти Пригожина и других командиров ЧВК "Вагнер".