Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Туркмения направила войска к границе с Афганистаном

Панорама Ашхабада, столицы Туркмении

Власти Туркмении привели в повышенную готовность силы резервистов в Ашхабаде. Это стало очередной реакцией на военно-политическое положение в соседнем Афганистане. Несколькими днями ранее Туркмения начала сосредотачивать тяжёлое вооружение, вертолёты бронетехнику вблизи границы с Афганистаном. Об этом сообщила Туркменская служба Радио Свобода.

Часть гарнизона у города Мары передислоцирована к границе для усиления пограничных войск. Речь идёт о истребителях и вертолётах и военнослужащих лётного состава. Об этом рассказал корреспонденту РСЕ РС высокопоставленный чиновник в органах безопасности Туркмении. Мары находится примерно в 400 километрах севернее Серхетабада - главного пограничного перехода между Туркменией и Афганистаном.

Точной информации о численном составе войск, количестве боевой техники, направленных к южной границе, пока нет. Протяжённость общей границы Туркмении и Афганистана составляет 800 километров.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG