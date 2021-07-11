Туркмения направила войска к границе с Афганистаном

Власти Туркмении привели в повышенную готовность силы резервистов в Ашхабаде. Это стало очередной реакцией на военно-политическое положение в соседнем Афганистане. Несколькими днями ранее Туркмения начала сосредотачивать тяжёлое вооружение, вертолёты бронетехнику вблизи границы с Афганистаном. Об этом сообщила Туркменская служба Радио Свобода.



Часть гарнизона у города Мары передислоцирована к границе для усиления пограничных войск. Речь идёт о истребителях и вертолётах и военнослужащих лётного состава. Об этом рассказал корреспонденту РСЕ РС высокопоставленный чиновник в органах безопасности Туркмении. Мары находится примерно в 400 километрах севернее Серхетабада - главного пограничного перехода между Туркменией и Афганистаном.



Точной информации о численном составе войск, количестве боевой техники, направленных к южной границе, пока нет. Протяжённость общей границы Туркмении и Афганистана составляет 800 километров.

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