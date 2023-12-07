Турция и Греция подписали декларацию об улучшении отношений

Греция и Турция намерены укрепить взаимное доверие и улучшить напряженные двусторонние отношения. Как сообщает "Немецкая волна", об этом договорились премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Афинах в четверг, 7 декабря.

Эрдоган назвал переговоры плодотворными и пригласил в Мицотакиса посетить Турцию, сообщила "Немецкая волна".

Греческие и турецкие министры, участвовавшие в переговорах, договорились совместно развивать туризм, торговлю, энергетику, а также технологии, образование и вместе решать миграционные вопросы. Стороны будут стремиться к удвоению торгового оборота в течение пяти лет до 10 млрд долларов (9,3 млрд евро).

Турецкие граждане смогут получать визы по упрощенной процедуре, чтобы отдыхать на десяти греческих островах. Для этого Греция получила разрешение в Еврокомиссии.

Разногласия между двумя странами остаются, особенно по Кипру. Эрдоган выступает за справедливое решение кипрского вопроса, "основанное на реалиях острова". "Евроньюс" отмечает, что подразумевается решение о двух государствах. Мицотакис говорит, что единственным решением является воссоединение острова на основе резолюций ООН.

Разногласия сохраняются и по вопросу о праве на добычу ресурсов со дня Эгейского моря. Мицотакис выразил надежду, что обеим странам удастся их преодолеть, а Эрдоган заявил, что нет проблемы, которую обе стороны не смогли бы решить.

Лидеры обеих стран договорились ежегодно проводить подобные встречи. Предыдущая прошла в 2016 году, после чего наступил период ухудшения двусторонних отношений.