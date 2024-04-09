Турция ограничит экспорт ряда товаров в Израиль до тех пор, пока не будет объявлено прекращение огня в секторе Газа. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства торговли Турции.

Ограничения коснутся товаров из 54 различных категорий, включая железо, мрамор, сталь, цемент, алюминий, кирпич, удобрения, строительное оборудование, авиационное топливо и многое другое. В заявлении ведомства сказано, что эти меры приняты после того, как Израиль отклонил просьбу Анкары принять участие в сбросе гуманитарной помощи с воздуха в сектор Газа. Ограничения вступают в силу во вторник.

"Это решение будет оставаться в силе до тех пор, пока Израиль, согласно своим обязательствам, вытекающим из международного права, срочно не объявит о прекращении огня в секторе Газа и не позволит беспрепятственно поставлять достаточную гуманитарную помощь в сектор Газа", – говорится в сообщении.

Согласно данным, опубликованным Ассамблеей экспортеров Турции, хотя торговля с Израилем упала с 7 октября прошлого года, экспорт в Израиль увеличивался каждый месяц в 2024 году и в марте составил 423,2 миллиона долларов.

Турция осудила операцию Израиля в секторе Газа, которая началась после атаки радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Групировка признана террористической в США и Евросоюзе.

Как отмечает Reuters, Анкара продолжила поддерживать коммерческие связи с Израилем, что вызвало негативную реакцию внутри страны. В субботу в Стамбуле полиция задержала десятки протестующих, требующих прекращения торговли с Израилем.