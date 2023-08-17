Турция предупредила Россию о недопустимости морских инцидентов

Турецкие власти предупредили российскую сторону о недопустимости инцидентов в международных водах, сообщает Reuters.

В заявлении, опубликованном в четверг канцелярией президента Турции в твиттере, говорится: "В связи с инцидентом в международных водах Чёрного моря, в котором участвовало грузовое судно, российской стороне подобающим образом направлено предупреждение о необходимости избегать подобных попыток эскалации напряженности в Чёрном море".

В воскресенье Россия заявила, что её патрульный корабль произвел несколько выстрелов из автоматического оружия по судну "Шюкрю Окан", шедшему под флагом государства Палау, после того, как капитан этого судна не ответил на требование сделать остановку для проверки груза. Впоследствии Минобороны России опубликовало видео досмотра судна, которое направлялось в украинский порт, российскими военными.

17 июля Москва объявила о выходе из так называемой зерновой сделки. Российские военные заявили, что могут рассматривать как военную цель любые суда, следующие в Украину через Чёрное море. Турция была гарантом зерновой сделки, она призывает Москву вернуться к её соблюдению.