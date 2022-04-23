Турция закрыла воздух для российских самолётов, следующих в Сирию

Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолётов, которые направляются в Сирию. Об этом в субботу заявил глава МИД Турции Мевлет Чавушоглу.

В Сирии находится российский военный контингент, в том числе боевые самолёты.

По словам Чавушоглу, разрешения выдавались на три месяца, срок действия последнего истёк в апреле, и Турция не стала его продлевать. О причинах этого шага он не сказал, однако напомнил о действующем сейчас запрете на проход боевых кораблей через пролив Босфор - Турция ввела его в связи с войной в Украине.

Через турецкое воздушное пространство ведёт кратчайший путь из России в Сирию. Его закрытие означает, что придётся использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.

Чавушоглу отметил, что Турция продолжает посреднические усилия в конфликте России и Украины. По его словам, продолжаются переговоры в рабочих подгруппах, а также существует предварительное согласие президентов Украины и России на встречу в Турции.