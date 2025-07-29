Туск: в Польше задержаны 32 человека, подозреваемых в саботаже и диверсиях

Польские власти задержали 32 человека, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами с целью организации актов саботажа на территории страны. Об этом во вторник рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, передаёт Польское агентство печати (PAP).

По словам Туска, в преступную группу входили граждане Польши, России, Украины, Беларуси и Колумбии. По данным Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), преступления ими были совершены или готовились по указанию сотрудников российской разведки. Один из задержанных уже осуждён, остальные находятся под стражей и ожидают суда.

Одному из членов группы — 27-летнему гражданину Колумбии —предъявлены обвинения в поджоге двух строительных складов в мае 2024 года. По информации ABW, он получал инструкции от связанного с российскими спецслужбами лица, в том числе — руководство по изготовлению и использованию "коктейлей Молотова". В Польше, в случае признания виновным, ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. В Чехии этот человек в июне 2025 года уже был приговорён к восьми годам лишения свободы за поджог автобусного депо в Праге и попытку поджога торгового центра.

Иные детали, касающиеся личностей подозреваемых и характера совершенных или готовившихся диверсий, на данный момент не разглашаются.