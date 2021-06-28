Tut.by удалил из соцсетей посты за последние полтора года

Независимый белорусский интернет портал Tut.by удалил из общего доступа в своих социальных сетях посты за весь 2020 год и первую половину 2021 года, а также отказался от отметки верификации в телеграме. В редакции уточнили, что хотят обезопасить сотрудников издания и читателей в связи с иском о признании материалов Tut.by экстремистскими в Беларуси.

Удаление постов и отметки верификации вызвало подозрения в том, что редакция Tut.by потеряла доступ к соцсетям издания.

Команда Tut.by заверила, что сохраняет доступ к каналу. "У нас есть весь архив скрытых и удаленных постов. Эта информация не утеряна навсегда . Люди, которые сейчас ведут канал, находятся за границей, попыток взлома не было", — говорится в сообщении.

В редакции Tut.by также объяснили удаление галочки верификации с аккаунта канала в телеграме необходимостью иметь возможность быстро переименовать его в случае признания экстремистским, чтобы обезопасить и авторов, и читателей. "Сделать это за пару минут после решения суда нельзя, мы решили подготовиться заранее", — отметили в издании.

18 мая сайт Tut.by был заблокирован, а счета компании заморозили. Против руководителей Tut.by возбудили уголовное дело о неуплате налогов. В рамках него задержали 15 человек, связанных с изданием.

В середине июня МВД Беларуси потребовало признать экстремистскими материалы Tut.by и соцсетей издания. 24 июня суд должен был вынести решение, но рассмотрение иска МВД было приостановлено на неопределенный срок.

Tut.by и связанные с ним ресурсы – крупнейший интернет-холдинг в стране, сравнимый, в национальных масштабах, с российскими "Яндексом" или Mail.ru. Одновременно портал является крупнейшим независимым от власти интернет-СМИ.

Издание с августа прошлого года освещает акции протеста против официальных итогов президентских выборов в стране. В декабре у него была отозвана лицензия СМИ – из-за предупреждений, полученных на фоне освещения акций.