Твиттер снял ограничения с аккаунтов, связанных с властями России

Социальная сеть Twitter, принадлежащая одноименной компании, недавно приобретённой миллиардером Илоном Маском, по всей видимости сняла ранее существовавшие ограничения на аккаунты, связанный с российскими властями. Об этом сообщает The Telegraph.

Издание провело проверку и убедилось, что поиск по твиттеру вновь даёт ссылки, в частности, на аккаунты Кремля, МИД России и российского посольства в Великобритании. Также они появляются в списках рекомендуемых аккаунтов. ТАСС пишет, что соцсеть также начала выдавать в поиске аккаунт российского Минобороны.

При этом после начала широкомасштабного вторжения в Украину, в апреле прошлого года, корпорация Twitter заявила, что "не будет рекламировать или рекомендовать правительственные учетные записи, принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооружённых межгосударственных конфликтах", отметив, что под ограничения в частности подпадут аккаунты, имеющие отношения к российским властям.

Ещё ранее выяснилось, что твиттер снял ограничения с российских и китайских государственных СМИ, таких как RT. Они вновь стали появляться в списках рекомендованных аккаунтов. Сообщения о том, что тот или иной аккаунт связан с государственными органами, остались, однако они касаются не только России, но и других стран.

Один из бывших руководителей Twitter заявил, что речь идёт не о случайности, а именно о сознательном изменении политики корпорации.

Приобретая Twitter в октябре прошлого года, Маск заявлял, что хочет обеспечить большую свободу слова в социальной сети. Помимо прочего, был разблокирован аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа (тот им, впрочем, не пользуется). Ряд комментаторов и политиков критиковал Маска, отмечая, что изменения в политике модерации играют на руку дезинформаторам и кампаниям ненависти. Маск также выступал с публичными заявлениями, которые были восприняты руководством Украины и рядом комментаторов как пророссийские.

В Twitter не прокомментировали сообщение The Telegraph.