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Твиттер закрыл подложный аккаунт Владимира Путина

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В четверг интернет-сеть Твиттер объявила о том, что она закрыла англоязычный аккаунт, владельцы которого выдавали себя за Владимира Путина.

Согласно Твиттеру, аккаунт @putinRF_eng был открыт в 2012 году, внешне оформлен как официальный сайт российского президента, на него было подписано больше миллиона человек. В заявлении Твиттера говорится, что акаунт был закрыт после обращения к компании российских официальных лиц, которые обратили ее внимание на подлог.

Сохранилась архивная копия подложной страницы в Твиттере.

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